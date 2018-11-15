İngiltere’den Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklama

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan'da devam eden yasal sürecin uluslararası standartlarla uyumlu bir şekilde devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Başsavcılığı tarafından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda yapılan açıklama değerlendirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Birleşik Krallık gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın korkunç bir şekilde katledilmesine ilişkin mesuliyeti görmek konusunda nettir. Dışişleri Bakanı'nın majesteleri Kral Selman’a, Prens Bin Selman’a ve Suudi hükümetindeki diğer kıdemli isimlere de bu hafta tekrar ettiği gibi, Suudi Arabistan’ın harekete geçerek, ulusal ve uluslararası yasaların tekrar ihlal edilmeyeceğini garanti altına almasını bekliyoruz.”

Suudi Arabistan’ın yargılama sürecini başlatmış olmasının hesap verilmesi adına atılmış bir adım olarak görüldüğü belirtilen açıklamada, sürecin yakından izlendiği vurgulanarak, "Devam eden soruşturmanın uluslararası geçerliliği olan yasal standartlarla uyumlu bir şekilde ilerlemesini bekliyoruz.” ifadesine yer verildi.