İngiltere'den Kurban Bayramı mesajı

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Birleşik Krallık ve dünyadaki tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.
Dışişleri Bakanlğı tarafından paylaşılan kutlama mesajında Hunt, "(Bugün) Müslümanlar bayramı kutlamak için bir araya geliyor. Kurban bayramınız mübarek olsun." ifadesini kullandı.
Ülkesinin, farklı kültür ve inançlara ev sahipliği yapmasından dolayı gururlandığını belirten Hunt, şunları kaydetti:
"İngiltere'nin Müslüman toplumu, ülkemizin hikayesinin bir parçası olmakla beraber, toplumumuzun tüm alanlarına katkıda bulunuyor. İngiltere'nin gücü halkıdır. Herkes için dinamizm, yenilik ve refahlık yaratan da bizim çeşitliliğimiz, farklı deneyimlerimiz ve bakış açımızdır."
İngiltere Dışişleri Bakanlığında İngiliz Milletler Topluluğu ve Birleşmiş Milletlerden Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmad da İngiltere ve dünya genelindeki bayram kutlamalarına kendisinin de katıldığını kaydederek, kutlamaların yanı sıra savaşlardan, çatışmalardan, açlıktan ve adaletsizlikten etkilenenlerin de unutulmaması gerektiğini vurguladı.
İngiltere'nin "herkese açık ve saygı duyan, çok etnik, çok kültürlü ve çok inançlı bir toplum olduğunu" anımsatan Lord Ahmad, "Ailem ve ben, sizlerin ve ailelerinizin bayramını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.
İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2 milyon 800 bin Müslüman yaşıyor. Müslümanlar nüfusun yüzde 4,4'ünü oluşturuyor.
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