İngiltere'den mutasyon uyarısı: Çocuklara da bulaşabilir

DSÖ de beş ülkede görülen yeni virüsün daha kolay yayıldığını kaydetti.İngiliz bilim insanları, eldeki ilk verilere göre ülkede mutasyona uğrayan yeni tür koronavirüse karşı önceki türlerin aksine çocukların da hassas olduğu ve yeni türün yetişkinler gibi çocuklara da kolay bulaşabilen bir yapıda olduğu uyarısında bulundu.

Yeni türle ilgili en son bulgularını gazetecilerle paylaşan İngiliz hükümetine bağlı Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu (Nervtag) bilim insanları yeni türün İngiltere’nin güneyinde egemen tür haline geldiğini ve yakın bir zamanda ülke çapında da aynı durumun görülebileceğini açıkladı.

Nervtag Başkanı Oxford Üniversitesi’nden Profesör Peter Horby “Şu an bu türün İngiltere’de bulunan diğer türlere göre yayılma avantajına sahip olduğuna eminiz” dedi. Bilim insanları, yeni türün eski türe göre yüzde 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olduğuna işaret ediyor.

"Çocuklara bulaşma eğilimi yüksek"

Nervtag üyesi epidemiyolojist Profesör Neil Ferguson, yeni virüsün çocuklara bulaşma eğiliminin daha yüksek olduğunu, bunu verilerden tespit edebildiklerini, ancak gelişimini görmek için daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını belirtti.