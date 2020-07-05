İngiltere’den Normale Dönme Adımları

Başbakanlık tarafından yapılan açıklama ve verilen tarihe göre, Corona virüs kısıtlamalarında en kapsamlı açılımlar başladı.
Sosyal mesafede 2 metre kuralı, alışveriş için mağazalara girenlere, toplu ulaşım kullananlara ‘en az 1 metre’ olarak güncellendi.
4 Temmuz itibariyle ağırlama ve konaklama sektörleri, müşteri ve çalışanların sağlıklarını teminat altına alma amaçlı Hükümet rehberi doğrultusunda yeniden işbaşı yaptı. Komşu ve akraba ev ziyaretlerini de kapsamına alan yeni açılımlara göre, büyük buluşmalar hala kısıtlı ancak kucaklaşmamak kaydıyla iki ailenin aynı yemek masasında bir araya gelmesinin önü açıldı.
Hangi işletmeler açılabilir konusuna fikir veren bir liste de var açıklamada. Oteller, hosteller, oda kahvaltı konaklama mekanları, pansiyon, kamp, karavan işletmeleri; ibadet yerleri, kütüphaneler, toplum merkezleri, müzeler, işyeri kantinleri, oyun salonları, açık hava spor ve aktivite merkezleri, çocuk parkları ve temalı eğlence mekanları. Canlı gösteriler dışında sinema ve tiyatro, konser salonları da açılıyor.
Sözü geçen işletmelerin müşteri iletişim kaydı tutması hükümetin rehberinde yer alan başlıca şartlardan biri. Restoran, pub, berber ya da ibadet yeri yöneticileri, gelen herkesin kimlik bilgilerini alıp listelemekle sorumlu tutuluyor. Bununla gözetilen amaç işletmeleri, İngiltere’de hali hazırda tarama ve takip sistemini yürüten sağlık hizmetlerinin kapsamına dahil etmek. O listedeki bir isim uygulanan testler sonucu eğer Corona pozitif çıkarsa kimlerle temas kurduğunu tespit edip listedeki diğer isimlere de haber vererek onların da test ve karantina sürecine alınmasını sağlamaya yarayacağı söyleniyor.
Düğün ve cenaze törenleri 30 kişiye kadar katılımla gerçekleşebilecek ancak sonrasında, örneğin bir yemek için sadece iki hane halkı aynı masada oturup törene devam edebilecek. En az bir metre mesafe kuralı ise iç mekan her buluşmanın sabit kuralı olarak korunacak.