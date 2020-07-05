İngiltere’den Normale Dönme Adımları

Başbakanlık tarafından yapılan açıklama ve verilen tarihe göre, Corona virüs kısıtlamalarında en kapsamlı açılımlar başladı.

Sosyal mesafede 2 metre kuralı, alışveriş için mağazalara girenlere, toplu ulaşım kullananlara ‘en az 1 metre’ olarak güncellendi.

4 Temmuz itibariyle ağırlama ve konaklama sektörleri, müşteri ve çalışanların sağlıklarını teminat altına alma amaçlı Hükümet rehberi doğrultusunda yeniden işbaşı yaptı. Komşu ve akraba ev ziyaretlerini de kapsamına alan yeni açılımlara göre, büyük buluşmalar hala kısıtlı ancak kucaklaşmamak kaydıyla iki ailenin aynı yemek masasında bir araya gelmesinin önü açıldı.

Hangi işletmeler açılabilir konusuna fikir veren bir liste de var açıklamada. Oteller, hosteller, oda kahvaltı konaklama mekanları, pansiyon, kamp, karavan işletmeleri; ibadet yerleri, kütüphaneler, toplum merkezleri, müzeler, işyeri kantinleri, oyun salonları, açık hava spor ve aktivite merkezleri, çocuk parkları ve temalı eğlence mekanları. Canlı gösteriler dışında sinema ve tiyatro, konser salonları da açılıyor.