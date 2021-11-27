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İngiltere’den Omicron Varyantına Karşı Yeni Tedbirler

27.11.2021 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, Corona virüsünün yeni varyantı Omicron’un yayılmasını yavaşlatmak için yeni tedbirler açıkladı. Ülkenin üst düzey bir sağlık yetkilisi de, aşıların bu varyanta karşı daha az etkili olabildiği yönünde “akla yatkın bir ihtimal” bulunduğunu söyledi

İngiltere, Corona virüsünün yeni varyantı Omicron’un yayılmasını yavaşlatmak için yeni tedbirler açıkladı. Ülkenin üst düzey bir sağlık yetkilisi de, aşıların bu varyanta karşı daha az etkili olabildiği yönünde “akla yatkın bir ihtimal” bulunduğunu söyledi.

Başbakan Boris Johnson düzenlediği basın toplantısında, İngiltere’ye gelen herkesin Covid testi yaptırmak zorunda olacağını bildirdi. Johnson, ilave doz aşılamaların hızını arttırmanın zamanının geldiğini de vurguladı.

"İngiltere'ye gelen herkes PCR testinden geçmek zorunda"

Johnson, “Birleşik Krallık’a gelen herkesin, varışlarının ikinci gününün sonuna kadar PCR testinden geçmeleri ve negatif sonuç beyan edene kadar kendilerini karantina altına almaları zorunluluğunu getiriyoruz” dedi.

Başbakan Johnson, Covid testleri pozitif çıkan ve Omicron taşıdıklarından şüphe edilen kişilerle temas eden herkesten de, aşılı olsunlar ya da olmasınlar, 10 gün karantinaya girmelerinin isteneceğini belirtti.

Ayrıca hükümetin, mağazalarda ve toplu taşıma mekanlarında yüz maskesi takma kurallarını daha sıkılaştıracağını kaydeden Johnson, üç hafta sonra durumun tekrar değerlendirileceğini de söyledi.

Johnson, ilave aşı dozları uygulama programının da hızlandırılacağı bilgisini verdi.

Aşı Omicron'a karşı ne kadar etkili?

İngiltere Başbakanı, “Aşıların Omicron’a karşı ne kadar etkili olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama bir derece de olsa en azından koruma koruma sağladıklarına inanmak için elimizde iyi nedenler var. Eğer ilave doz aşınızı olduysanız, (vücudunuzun) virüse vereceği tepki de muhtemelen daha güçlü olacak, dolayısıyla insanların ilave dozlarını mümkün olduğunca süratli şekilde olması şu anda hiç olmadığı kadar hayati önem taşıyor” diye konuştu.

Johnson’la birlikte aynı basın toplantısında söz alan İngiltere’nin en üst düzey sağlık yetkilisi Chris Whitty ise, yeni tanımlanan varyantın aşının etkisinden kaçabilme ihtimaline işaret etti. Whitty, bu varyantın aşıyla üstesinden gelmenin daha zor olacağı yönünde “akla yatkın bir ihtimalin” bulunduğunu dile getirdi. Whitty,

İngiltere Sağlık Bakanı Sajit Cavit de bugün daha erken saatlerde, ülkeye Afrika’nın güneyinden seyahat eden iki kişide yeni Omicron vakası tespit edildiğini açıklamıştı.

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