İngiltere'den Otellerde Karantina Zorunluluğu

Reuters haber ajansı, İngiltere'nin Corona virüsünün varyantlarının yayılmaya devam ettiği ülkelerden gelen yolculara 10 gün boyunca otelde karantinada kalma zorunluluğu getirmeye hazırlandığını bildirdi. Reuters'ın haberine göre önümüzdeki haftadan itibaren devreye girmesi planlanan sıkı kısıtlamaları ihlal edenlerin ağır para ya da hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.

Yeni seyahat kuralları, tatil amaçlı yurtdışı seyahat yasağına ilave olarak getirildi. İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada İngiltere'nin hızla ilerleyen kitlesel aşılama çalışmalarını olumsuz etkilememesi için daha sıkı önlemler alınması gerektiği bildirildi.

Havayolu firmaları ve seyahat acenteleri, yeni kuralların neredeyse tüm gelir kaynaklarını kaybetmelerine neden olan krizi daha da derinleştireceğini vurgulayarak hükümete daha fazla yardım çağrısında bulundu.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, 15 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek kuralları ihlal edenlerin hapis ve 10.000 sterlin para cezası alabileceğini söyledi.

Hancock, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Yolcu yer belirleme formu üzerinde yalan beyanda bulunan ve 'kırmızı listede' yer alan ülkelerden birinden geldiklerini saklamaya çalışan kişiler 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak" dedi.