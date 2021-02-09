İngiltere'den Otellerde Karantina Zorunluluğu

Reuters haber ajansı, İngiltere'nin Corona virüsünün varyantlarının yayılmaya devam ettiği ülkelerden gelen yolculara 10 gün boyunca otelde karantinada kalma zorunluluğu getirmeye hazırlandığını bildirdi. Reuters'ın haberine göre önümüzdeki haftadan itibaren devreye girmesi planlanan sıkı kısıtlamaları ihlal edenlerin ağır para ya da hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.
Yeni seyahat kuralları, tatil amaçlı yurtdışı seyahat yasağına ilave olarak getirildi. İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada İngiltere'nin hızla ilerleyen kitlesel aşılama çalışmalarını olumsuz etkilememesi için daha sıkı önlemler alınması gerektiği bildirildi.
Havayolu firmaları ve seyahat acenteleri, yeni kuralların neredeyse tüm gelir kaynaklarını kaybetmelerine neden olan krizi daha da derinleştireceğini vurgulayarak hükümete daha fazla yardım çağrısında bulundu.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, 15 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek kuralları ihlal edenlerin hapis ve 10.000 sterlin para cezası alabileceğini söyledi.
Hancock, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Yolcu yer belirleme formu üzerinde yalan beyanda bulunan ve 'kırmızı listede' yer alan ülkelerden birinden geldiklerini saklamaya çalışan kişiler 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak" dedi.
Bakan Hancock, son 10 gün içinde yüksek riskli ülkelerden İngiltere'ye gelen İngiliz ve İrlanda vatandaşlarının belirlenen otellerde en az 10 gün karantina altında kalmanın 1.750 sterlinlik maliyetini ödemek zorunda olacağını söyledi.
Yabancı ülkelerden İngiltere'ye gelen tüm yolcuların, yolculuk öncesi yaptırdıkları Corona testlerine ilave olarak, karantinalarının 2'nci ve 8'inci günlerinde yeniden Corona virüsü testi yaptırması da zorunlu olacak.
İngiltere, dünyada en hızlı kitlesel aşılama çalışması yürüten ülke. Ancak aşıların, Güney Afrika'da hızla yayılan mutasyona uğramış virüs gibi yeni varyantlara karşı daha az etkili olabileceğine ilişkin haberler, son dönemde İngiltere'de kaygı uyandırdı.
Yasak için bitiş tarihi belirlenmedi
Daha sıkı sınır güvenlik önlemleri almadığı için son haftalarda eleştirilere maruz kalan İngiliz hükümeti, yeni kuralların, aşıların yeni varyantlara karşı işe yaradığı anlaşılana ya da bağışıklık arttırıcı ek aşılara erişim mümkün olana kadar yürürlükte kalacağını bildirdi.
Sağlık Bakanı Hancock, "Sınırda alınan güçlü koruyucu önlemler, ülke içinde yeniden açılmaya güvenli şekilde izin vermenin bir parçasıdır" dedi.
İngiltere'de havayolu firmaları ve havaalanları ise havacılık sektörünün yıl sonuna kadar ayakta kalmasını sağlamak için hükümeti daha fazla yardıma çağırdı ve kısıtlamaların nasıl gevşetileceğine ilişkin bir yol haritası belirlemesini talep etti.
16 otelle anlaşma yapıldı
Havacılık sektöründen yetkililer, "Havaalanları ve havayolu firmaları neredeyse sıfır gelirle ve çok büyük maliyetlerle ayakta kalmaya çalışıyor ve neredeyse her hafta yeni bir darbe yiyor" şeklinde konuştu.
Kısıtlamaların kalıcı olamayacağının altını çizen Sağlık Bakanı Hancock, "zaman içinde güvenli ve serbest uluslararası seyahatin" kısıtlamaların yerini alacağını söyledi.
İngiltere hükümeti, yurtdışından gelenlerin karantina altına alınması için toplan 4.600 oda kapasitesine sahip 16 otelle anlaşma yaptıklarını, ihtiyaç durumunda bu sayının arttırılacağını, ayrıntıların Perşembe günü açıklanacağını bildirdi.