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İngiltere’den restoranlara destek açıklaması

22.07.2020 13:07 | Son Güncelleme

İngiliz hükümeti restoranlara yardım için "Dışarda ye, Yardım et" isminde bir girişim başlattı.

Plan kapsamında hükümet restoranların müşterilerine yaptığı yüzde 50 indirimi karşılayacak.Koronavirüsün ekonomiye etkilerini azaltmakla mücadele eden İngiliz hükümetinden restoranlara destek açıklaması geldi. İki hafta önce katı kurallarla tekrar müşteri kabul etmelerine izin verilen restoranlara müşterilerin gelmesi için hükümet bir teşvik planı açıkladı.

İngiltere restoranlara yardım için "Dışarda ye, Yardım et" isminde bir proje başlattı. Bu projeye kaydolan işletmeler müşterilerine yüzde 50 indirim yaparak restoranda yemek yemeleri için teşvik edecek. İşletmeler daha sonra bu parayı hükümetten geri alabilecek.

Müşteri başına 10 sterlin indirim ile sınırlandırılan plan, 3-31 Ağustos tarihleri arasında Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri tüm gün geçerli olacak.

Alkollü içeçekler ve hizmet bedeli plana dahil edilmedi. Müşterilerin indirimden bu süreç boyunca istedikleri kadar yararlanabilecekleri belirtildi.

Projeye katılabilecek işletmelerin restoran dahilinde tüketilmek kaydıyla yemek satan, kendi yemek yeme alanı olan veya yemek alanını başka bir işletme ile paylaşan ve 7 Temmuz öncesinde gıda işletmesi olarak kayıtlı olan firmalar olacağı belirtildi.

Sadece paket ve ve ikram servisi yapan işletmelerle otellerin ve mobil gıda satışı yapan araçların bu hizmetten yararlanamayacağı belirtildi.

İngiltere'de restoranlar ve barlar 20 Mart tarihinde koronavirüs nedeniyle kapanmıştı.

İngiltere'de vaka sayısı 295 bini aşarken koronavirüs nedeniyle 45 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Ülke Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre toplam vaka sayısında dokuzuncu sırada yer alıyor.

DW/ SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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