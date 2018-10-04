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İngiltere'den Rus istihbaratına siber saldırı suçlaması

04.10.2018 08:40 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt Rus askeri istihbarat örgütü GRU’yu dünya genelinde siber saldırılar düzenlemekle suçladı.

İngiltere'den Rus istihbaratına siber saldırı suçlaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt İngiliz haber ajansı Associaton Hunt'a yaptığı açıklamada, İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin Rus askeri istihbarat örgütü GRU'nun Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), Ukrayna ulaşım ağı ve 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine siber saldırı düzenlediğini tespit ettiğini belirtti. Bakan, "Siyasi organizasyonlar ve şirketlere düzenlenen keyfi ve sorumsuz saldırıların arkasında gizli servis (GRU) var" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, siber saldırıların Rusya'nın uluslararası hukuku dikkate almaksızın davrandığını gösterdiğini söyleyerek, "Bizim mesajımız, istihbarat teşkilatı GRU'nun uluslararası istikrarı baltalamaya yönelik girişimlerini müttefiklerimizle ortaya çıkarmak ve buna yanıt vermek" dedi.

İngiltere ve ABD Nisan ayında Rusya'nın finanse ettiği hackerlerinin (bilgisayar korsanı) küresel bir siber saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu. İngiltere ve Rusya'nın ilişkileri bir süredir gergin. Londra Moskova'ya çifte ajan Sergey Skripal ve kızını Mart ayında Salisbury'de sinir gazıyla zehirlediği suçlamasında bulunuyor. Rusya ise suçlamaları reddediyor. Eski ajan ve kızı, Salisbury kentinde uğradıkları kimyasal saldırıda ağır şekilde hastalanmış ve sonradan taburcu edilmişlerdi. Skripallerin zehirlenmesinden birkaç ay sonra Amesbury'de yine sinir gazıyla başka bir saldırı düzenlenmiş, bu saldırıda Dawn Sturgess ve partneri Charlie Rowley hastalanmış, Sturgess daha sonra hayatını kaybetmişti.

dpa / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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