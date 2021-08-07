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İngiltere'den Rusya'ya 2 bin kilometre uçan 'olimpik' yarasa kedi saldırısı sonucu öldü

07.08.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra'dan Rusya'ya 2.018 kilometreden fazla uçarak rekor kıran bir yarasa, bir kedinin saldırısına uğradıktan sonra öldü.

İngiltere'den Rusya'ya 2 bin kilometre uçan 'olimpik' yarasa kedi saldırısı sonucu öldü

Londra'dan Rusya'ya 2.018 kilometreden fazla uçan bir yarasa, bir kedinin saldırısına uğradıktan sonra öldü.

Rusya'nın Pskov bölgesinde, insan başparmağı büyüklüğünde Nathusius pipistrelle cinsi dişi yarasa keşfedildi.

Kanadında "Londra Hayvanat Bahçesi" işareti bulunan yarasa, bir rehabilitasyon ekibi tarafından kurtarıldı ancak daha sonra öldü.

Bu yolculuk, İngiltere'de kayıtlara geçen, bir yarasanın kaydettiği en uzak yolculuk oldu.

8 gram ağırlığındaki yarasa, Molgino köyünde yaşayan Rus Svetlana Lapina tarafından keşfedildi ve durum İngiltere'deki yarasa koruma vakfı Bat Conservation Trust'a bildirildi.

Vakfın koruma hizmetleri başkanı Lisa Worledge, "Bu kayda değer bir yolculuk ve herhangi bir yarasa hakkında bildiğimiz İngiltere'den Avrupa'ya en uzun yolculuk. Tam bir olimpik" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu yolculuk heyecan verici bir bilimsel buluş ve yarasa göçüne dair yapbozunun başka bir parçası. Nathusius pipistrelle cinslerinin İngiltere içinde ve İngiltere ile kıta arasındaki hareketleri büyük ölçüde gizemli kalıyor."

2016 yılında kanadına işareti, yarasaları kayıt altına alan Brian Briggs tarafından konduğu bildirildi.

Briggs, "Bu çok heyecan verici. Bu olağanüstü hayvanları korumak ve onların büyüleyici yaşamları hakkında daha fazla bilgi edinmek için yapılan uluslararası koruma çalışmasına katkıda bulunabilmek harika" dedi.

Bu yolculukta katedilen mesafenin, sadece tek bir yolculuğun gerisinde kaldığı belirtiliyor. 2019'da Letonya'dan İspanya'ya göç eden bir Nathusius pipistrelle, 2.224 kilometre ile rekor bir yolculuk gerçekleştirmişti.

Nathusius pipistrelle cinslerinin göç mesafelerinin uzamasının iklim değişikliği ile bağlantılı olduğu kaydediliyor ve gelecekte iklim değişikliğinin türler üzerinde daha fazla etki yapacağı tahmin ediliyor.

Üreme, dağılım ve göç davranışlarına ışık tutmak için 2014 yılında başlatılan ulusal projeden bu yana İngiltere'de 2.600'den fazla Nathusius pipistrelle kaydedildi.

https://www.youtube.com/watch?v=KitU0CJBQxg

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