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İngiltere'den Rusya'ya MH17 çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 17:52 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt: - "Avustralya ve Hollanda'nın, MH17 uçağının düşürülmesine ilişkin Rus hükümetine yaptıkları, devlet olarak sorumluluğu kabul etme çağrılarını, desteklemeye devam ediyoruz" - "Rusya'nın soruşturmada tam bir iş birliği yapması ve BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararı uyarınca talep edilen gerekli yardımı sağlamasının zamanı geldi"

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Rusya'dan, Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesinde sorumluluğu kabul etmesini istedi.

Hunt, MH17 uçağının düşürülmesinin 5. yıl dönümünde yazılı açıklama yaptı. Olayda 10'u İngiliz 298 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Hunt, Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT) ve Hollanda makamlarının adalet arayışına destek verdiklerini vurguladı.

Bu kapsamda sorumlulardan hesap sorulmasını sağlamak için Lahey'de bir ceza mahkemesi kurulmasına 100 bin sterlin mali katkıda bulunma kararı aldıklarını belirten Hunt, "Avustralya ve Hollanda'nın, MH17 uçağının düşürülmesine ilişkin Rus hükümetine yaptıkları, devlet olarak sorumluluğu kabul etme çağrılarını, desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Hunt, Rusya'nın, soruşturmada tam bir iş birliği yapmasının ve BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararı uyarınca talep edilen gerekli yardımı sağlamasının zamanının geldiğini de ifade etti.

- Malezya uçağının Ukrayna'da düşürülmesi

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü.

Kazaya ilişkin cezai soruşturma yapmak üzere Hollanda, Avustralya, Belçika, Malezya ve Ukrayna'dan yetkililerin katılımıyla Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT) kurulmuştu.

JIT, geçen sene, MH17 sefer sayılı yolcu uçağının Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti. Uçağın düşürülmesinden yaklaşık dört hafta önce Rus yapımı Buk füzelerinin Koersk'ten Ukrayna'ya doğru yol aldığı, konvoyda bulunan bir füzenin, uçağın düşürüldüğü füze ile benzerliklerinin tespit edildiği açıklanmıştı.

Bunun üzerine Hollanda hükümeti, uçağın düşürülmesi nedeniyle Rusya'yı suçlamıştı.

JIT, geçen ay da uçağın düşürülmesi konusundan sorumlu tutulan 4 zanlının 3'ünün Rus, diğerinin ise Ukraynalı olduğunu duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Jeremy Hunt Malezya Havayolları MH17 Rusya

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