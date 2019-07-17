İngiltere'den Rusya'ya MH17 çağrısı

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Rusya'dan, Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesinde sorumluluğu kabul etmesini istedi.

Hunt, MH17 uçağının düşürülmesinin 5. yıl dönümünde yazılı açıklama yaptı. Olayda 10'u İngiliz 298 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Hunt, Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT) ve Hollanda makamlarının adalet arayışına destek verdiklerini vurguladı.

Bu kapsamda sorumlulardan hesap sorulmasını sağlamak için Lahey'de bir ceza mahkemesi kurulmasına 100 bin sterlin mali katkıda bulunma kararı aldıklarını belirten Hunt, "Avustralya ve Hollanda'nın, MH17 uçağının düşürülmesine ilişkin Rus hükümetine yaptıkları, devlet olarak sorumluluğu kabul etme çağrılarını, desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Hunt, Rusya'nın, soruşturmada tam bir iş birliği yapmasının ve BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararı uyarınca talep edilen gerekli yardımı sağlamasının zamanının geldiğini de ifade etti.

- Malezya uçağının Ukrayna'da düşürülmesi