İngiltere'den Rusya'ya Seçime Müdahale Suçlaması

İngiltere, Rusya’nın Washington’la yapılması planlanan bir serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili hassas bilgileri yasa dışı şekilde elde ederek 2019’daki genel seçimlere müdahale etmeye çalıştığını iddia etti.
Daha önce ABD ve Fransa tarafından da seçim sonuçlarını etkilemeye çalışmakla suçlanan Rusya ise iddiaları ‘‘çelişkili’’ ve ‘‘belirsiz’’ olarak değerlendirdi.
TASS haber ajansı da Londra’daki Rusya Büyükelçiliği’nin konuyla ilgili açıklamasına yer verdi. Açıklamada, ‘‘İngiltere’nin atacağı dostça olmayan her türlü adıma uygun şekilde yanıt verilecektir’’ dendiği belirtildi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, hükümet tarafından yürütülen bir soruşturmanın Rusya’nın İngiltere’de geçen yıl Aralık ayında yapılan ve Muhafazakar Parti’nin kazandığı seçimlere birçok kez müdahale etmeye çalıştığını ortaya koyduğunu söyledi.
Raab yaptığı açıklamada Rus aktörlerin 2019 genel seçimlerine müdahale etmeye çalıştıklarının neredeyse kesin olduğunu ve bunu devlete ait dokümanların yasadışı şekilde elde edilerek online ortamda yayılması suretiyle yapıldığını kaydetti.
Raab, ‘‘İngiltere-ABD Serbest Ticaret Anlaşması’yla ilgili hükümete ait hassas belgeler 2019 genel seçimlerinden önde yasa dışı şekilde ele geçirildi ve sosyal medya platformu Reddit aracılığıyla çevrimiçi (online) ortamda dağıtıldı’’ dedi.
Soruşturmanın Rusya’nın bu çabasının çok az etki yaptığını ortaya koyduğunu kaydeden Raab, o nedenle de Rusya’nın seçimden önce yasa dışı elde edilen malzemelerin çevrimiçi ortamda tanıtımını yapmak için daha fazla girişimde bulunduğunu iddia etti.
Başbakan Boris Johnson seçimlerde muhalif İşçi Partisi adayı Jeremy Corbin karşısında önemli farkla zafer kazanmıştı.
Raab, ‘‘Genel seçime karşı geniş çaplı bir Rusya kampanyası olduğuna dair delil olmasa da demokratik sürecimize müdahale girişimlerinin hiçbiri kabul edilemez’’ dedi.
Rus istihbarat teşkilatı KGB’nin eski üyelerinden olan Cumhurbaşkanı Vladimir Putin daha önce benzer iddiaları hafife almış ve geçiştirmişti.
İngiliz parlamentosunun istihbarat ve güvenlik komitesi, Rusya’nın İngiltere siyasetindeki etkisiyle iligli ayrıntılı bir rapor yayınlamaya hazırlanıyor. Raab’ın açıklamaları bu rapordan önce geldi.
Londra ve Moskova arasındaki ilişkiler 2018’de İngiltere’nin Moskova’yı eski Rus casus Sergei Skripal’ı İngiltere topraklarında Sovyetler Birliği döneminde kullanılan sinir gazıyla öldürmeye çalışmakla suçlamasının ardından Soğuk Savaş sonrası dönemindeki seviyesine inmişti.
ABD istihbaratı da Rusya’nın ABD’de 2016’da yapılan başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini düşünüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Rusya’yı 2017 seçimleri sırasında hakkında yalan haber yaymakla suçlamıştı.
Eski Rus casus Sergei Skripal ve kızı geçen yıl İngiltere'nin Salisbury kentinde Sovyet tipi bir kimyasal maddeyle zehirlenmişti. Skripal ve kızı haftalar süren tedavinin ardından hastaneden taburcu edilmişlerdi. Zehirlenme vakasından tesadüfen bölgede bulunduğu için etkilenen diğer iki kişiden biri de hayatını kaybetmişti.
Eski Sovyet askeri envanterinde yeralan bu kimyasal silahın İngiltere topraklarında kullanılmış olması İngiltere başta olmak üzere tüm dünyanın tepkisini çekmişti.
İngiliz istihbaratı daha sonra saldırıyı düzenleyenlerin Rusya askeri istihbaratının üst düzey iki ismi olduğu sonucuna varmıştı.
ABD’de ise istihbarat daireleri Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale etme çabalarını tespit etmişti. Konuyla ilgili soruşturma yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller da 2017 yılının Mayıs ayı ve 2019 yılının Mart ayları arasında iki yıl süren incelemelerinin sonucunda istihbaratın tespitlerini doğrulamıştı. Mueller, Rusya’nın müdahalesinin ’’kapsamlı ve sistematik’’ nitelik taşıdığını belirtmiş, ancak Rusya ile Trump kampanyası arasında suç kapsamına giren bir gizli işbirliğine dair kanıt bulmamıştı.