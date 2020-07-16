İngiltere'den Rusya'ya Seçime Müdahale Suçlaması

İngiltere, Rusya’nın Washington’la yapılması planlanan bir serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili hassas bilgileri yasa dışı şekilde elde ederek 2019’daki genel seçimlere müdahale etmeye çalıştığını iddia etti.

Daha önce ABD ve Fransa tarafından da seçim sonuçlarını etkilemeye çalışmakla suçlanan Rusya ise iddiaları ‘‘çelişkili’’ ve ‘‘belirsiz’’ olarak değerlendirdi.

TASS haber ajansı da Londra’daki Rusya Büyükelçiliği’nin konuyla ilgili açıklamasına yer verdi. Açıklamada, ‘‘İngiltere’nin atacağı dostça olmayan her türlü adıma uygun şekilde yanıt verilecektir’’ dendiği belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, hükümet tarafından yürütülen bir soruşturmanın Rusya’nın İngiltere’de geçen yıl Aralık ayında yapılan ve Muhafazakar Parti’nin kazandığı seçimlere birçok kez müdahale etmeye çalıştığını ortaya koyduğunu söyledi.

Raab yaptığı açıklamada Rus aktörlerin 2019 genel seçimlerine müdahale etmeye çalıştıklarının neredeyse kesin olduğunu ve bunu devlete ait dokümanların yasadışı şekilde elde edilerek online ortamda yayılması suretiyle yapıldığını kaydetti.