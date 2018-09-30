İngiltere’den Rusya’ya Sert Uyarı

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere’yi sindirmeye çaışması ve uluslararası kanunları hafife alması halinde Rusya’nın eylemlerinin bedelininin ağır olacağını söyledi.
İngiltere, Rus askeri istihbarat dairesi GRU’nun iki üyesinin eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızına yönelik sinir gazı saldırısı düzenlediklerini öne sürüyor.
İngiltere’nin Salisbury kentinde düzenlenen saldırıda Sovyet tipi bir sinir gazının kullanıldığını tesbit eden İngiltere’nin şüpheleri Rusya üzerinde yoğunlaşmıştı.
Partisinin yıllık konferansında konuşan İngiliz bakan, ‘‘İngiltere’yi sindirmeye çalışırsan, kimyasal silahlar kullanırsan ve uluslararası kurallara göre oynamazsan bedeli her zaman ağır olacaktır’’ ifadelerini kullandı.
Hunt ayrıca İngiltere’nin soruşturmada GRU’nun içinde bulunduğu çemberi daraltacaklarını da söyledi.
İngiltere, saldırının şüphelileri olarak Ruslan Boshirov ve Alexander Petrov adlı iki Rus pasaportu taşıyan kişiyi göstermişti. İngiltere, saldırının Rus devletinin üst düzey yetkilileri tarafından onaylandığını söylüyor. Rusya ise iddiayı kesin bir dille reddediyor.
Bellingcat adlı internet sitesi de Salisbury’de meydana gelen saldırının şüphelisi olan iki kişiden birinin gerçek kimliğini ortaya çıkardığını öne sürmüştü.
Açıklamada ismi pasaportunda Ruslan Boshirov olarak geçen kişinin esas isminin Albay Anatoliy Chepiga olduğu ve 2014’te Rusya tarafından en yüksek madalya olan “Rusya’nın Kahramanı” madalyasını almaya hak kazandığı belirtilmişti.
Meteorolojiden tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!
Sapık böyle yakalandı! 6 yaşındaki kızı tuvalete götürüp...
iPhone XS ve XS Max için kötü haber: Toplatılabilir!
Endonezya'daki deprem faciasında ölü sayısı yükseldi
Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim
Çorum'da akılalmaz olay! Takı yüzünden tartışma çıktı... Düğün iptal oldu
5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!
Devlet Bahçeli'den ittifak açıklaması: Birinci partiyiz her ilde aday çıkaracağız sözlerine gerek yok
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum