İngiltere’den Rusya’ya Ukrayna Uyarısı

Başbakan Boris Johnson Rusya’nın Ukrayna’yı olası bir işgalinin yeni bir Çeçenistan olacağını düşündüğünü açıkladı. Johnson, Ukrayna halkını iyi tanıdığını ve Rusya’ya karşı savaşacakları kanaatinde olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği’yle çeşitli konularda temaslar için Brüksel’i ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın ise Almanya çıkışı manşetlerde. Truss, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali halinde Almanya’ya, Rusya’dan doğal gaz alımını durdurma çağrısı yaptı.

Başbakan Boris Johnson da, Ukrayna’ya bir işgal girişiminin felaketlere yol açabileceğini söyledi. Rusya’ya yönelik uyarılarda, böyle bir hamlenin şiddet dolu, acılı ve kanlı sonuçları olacağı ifadeleri de dikkat çekiyor.

Başbakan Boris Johnson’ın açıklamaları, Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna’daki İngiltere Büyükelçiliği’nde çalışan personelin bir kısmını geri çağırmasını izliyor. Gerekçe olarak ‘artan gerilimin’ gösterildiği bu çağrıdan önce de personelin aileleri Ukrayna’dan ayrılmaları konusunda uyarılmıştı.

Açıklamasında “Savaş kaçınılmaz, değildir” diyen Başbakan, durumu “epey kasvetli” şeklinde niteleyerek İngiltere’nin Ukrayna’ya silah desteğinde bulunmada ve Rusya’ya bir dizi ekonomik yaptırım için hazırlanmada öncülük etmesiyle övündü.

Rusya, Ukrayna’ya karşı herhangi askeri bir harekata hazırlanmadığını iddia etse de İngiltere silah yardımı dahil caydırıcı olabilecek hamlelere devam ediyor.

Başbakan Boris Johnson’a göre elde edilen istihbarat gayet net. Johnson, Rusya’nın 60 ayrı askeri birlikle Ukrayna sınırına konuşlandığı ve bir yıldırım harekatıyla Kiev’i ele geçirme planının aşikar olduğunu belirti. İngiltere Başbakanı “Eğer net olmak gerekirse, Kremlin’in bu adımı bir felaket olur” dedi.

Johnson, İngiltere’nin tam anlamıyla Ukrayna halkından yana olduğunu söyledi.

Geçen hafta İngiltere’den Ukrayna’ya gönderildiği açıklanan tanksavar füzeleriyle gündeme gelen askeri yardım konusunda şimdilik ek bir yardım planlanmadığı anlaşılıyor. Başbakanlık, Ukrayna’nın savunması için İngiliz ordusundan asker gönderme planı olmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Liz Truss her ihtimale karşı hazır olunduğunu belirterek Kiev’deki Büyükelçilik çalışanlarının geri çağrıldığını söyledi.

İşgalin her an gerçekleşmesinden endişe edilmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Kiev’de çalışan görevlilerin yarısının ülkeye döneceğini bildirdi. Büyükelçi ve 30 diplomatın Kiev’de görev yapmaya devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Belirli bir tehdit olmaksızın sadece tedbir amaçlı alınan bu kararda ABD’nin de büyükelçilik personelini geri çağırdığı hatırlatıldı.

Dışişleri Bakanı Truss Avrupa’nın doğal gazda Rusya bağımlığı konusunda endişelendiğini belirterek bir işgal halinde Almanya’ya ‘Kuzey Akımı 2’ boru hattını durdurma çağrısında bulundu.

İngiliz Dışişleri ayrıca Rusya’yı Kiev’de Kremlin yanlısı bir yönetim kurmaya çalışmakla suçluyor.

