İngiltere’den Rusya’ya Yaptırım Hazırlığı

İngiltere, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek kararı kınadı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın Ukrayna’ya yaptırım uygulamaya hazırlandığını belirtti.

Johnson, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde savunma desteği teklif ederek, diplomatik bir çözüm için mümkün olan son saniyeye kadar çalışılması gerektiğini, ancak durumun kötüye gittiğini söyledi.

Johnson’ın ofisinden yapılan açıklamada Başbakan’ın görüşmede gelecek saatlerde ve günlerde işgalin ciddi bir olasılık olduğu görüşünü de bildirdiği kaydedildi.

Johnson, Zelenskiy'e İngiltere'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal edenleri hedef alan yaptırımlar hazırladığını ve bu önlemlerin yarın yürürlüğe girebileceğini aktardı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada ‘‘Başbakan ayrıca Ukrayna hükümetinin talebi üzerine ülkeye daha fazla savunma desteği göndermeyi değerlendireceğini söyledi" denildi.

Başbakanlık sözcülerinden biri, Johnson'ın Salı günü hükümetin kriz müdahale komitesinin toplantısında Rusya'ya karşı acil yaptırım paketini kabul edeceğini belirtti.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Pazartesi günü Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığını tanıyan bir kararnameyi imzalayarak Batı'nın büyük bir savaşı tetikleyebileceğinden korktuğu Ukrayna krizinde tansiyonu yükseltmişti

Johnson, Zelenski ile görüşmesinden önce düzenlediği basın toplantısında, "Bu, Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali, Minsk sürecinin ve Minsk anlaşmalarının reddedilmesidir ve bence bu çok kötüye işarettir’’ demişti.

Putin’in kararnameye imza atmasının ardından Johnson, Zelenski’ye Putin’in bu hamlesinin Minsk sürecini uygulanamaz hale getirdiğini söyledi.

İngiliz Dışişleri Bakanı Liz Truss da Rusya’nın uluslararası hukuku çiğnediği uyarısında bulundu, ‘‘Rusya’nın uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmesinin karşılıksız kalmasına izin veremeyiz’’ dedi.

İngiltere’nin Salı günü kabul edeceği yaptırımlara Putin’in Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda yenilerinin eklenmesi bekleniyor.

Truss, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Josep Borrell ile yaptırımları koordine etmeyi görüştüğünü söyledi.

