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İngiltere'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Çağrı

26.06.2019 18:51 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili hesap sorulması gerektiğini söyleyerek Suudi Arabistan’a bu cinayetle ilgili kapsamlı ve uluslararası hukuka uygun bir soruşturma yürütmesi yönünde de çağrıda bulundu

İngiltere'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Çağrı

İngiltere Başbakanı Theresa May gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili hesap sorulması gerektiği görüşünü dile getirdi. May, Suudi Arabistan’ın bu cinayetle ilgili kapsamlı ve uluslararası hukuka uygun bir soruşturma yürütmesi yönünde de çağrıda bulundu.

2018 yılı Ekim ayında en son İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’na girdiği görülen ve burada öldürüldüğü tahmin edilen Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayetiyle ilgili Birleşmiş Milletler bünyesinde yürütülen araştırmanın raporu geçen hafta açıklanmıştı. Kıdemli insan hakları uzmanı, raportör Agness Callamard raporunda Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman da dahil birçok diğer üst düzey yetkilinin soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini savunuyor.

Callamard 19 Haziran’da açıkladığı raporla ilgili Çarşamba günü Cenevre’de düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi’nde de sunum yaptı.

Callamard’ın raporuna istinaden İngiltere Başbakanı May de Çarşamba günü açıklamalarda bulundu. May, “Bu korkunç cinayetle ilgili hesap sorulduğunu görmek istiyoruz. Suudi Arabistan’ın uluslararası ve ulusal yasaların tekrar böyle ihlal edilmemesi için gereken adımı atmasını bekliyoruz” dedi.

May ayrıca devam eden soruşturma sürecini de yakından takip ettiklerini ve uluslararası hukuk standartlarına uygun bir şekilde yürütülmesini beklediklerini kaydetti.

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