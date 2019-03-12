LONDRA (AA) - İngiltere'nin fiili Başbakan Yardımcısı David Liddington, ülkesinin, Avrupa Birliği (AB) ile devam eden müzakerelerde, tartışmalı ''tedbir maddesi''yle ilgili yasal bağlayıcılığı olan değişiklikler elde ettiğini bildirdi.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda konuşan Liddington, ''Brexit anlaşmasında yasal bağlayıcılığı olan değişiklikler elde ettik.'' dedi.

Hükümetin elde ettiği değişikliklere göre, AB'nin, İngiltere'yi ''tedbir maddesi''ni kullanarak müzakere sürecinde mahsur bırakmasının önüne geçileceğini belirten Liddington, AB'nin böyle bir niyetle hareket etmesi halinde, konunun bağımsız hakemliğe götürülmesi için zemin oluşacağını söyledi.

Liddington, İngiltere ile AB'nin, ''tedbir maddesi''nin yürürlüğüne Aralık 2020'de son verilmesini sağlayacak ortak bir mekanizma üzerinde de uzlaştığını kaydetti.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Theresa May, müzakereleri sonuca bağlamak üzere AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Fransa'nın Strasbourg kentinde akşam saatlerinde bir araya geldi. Ancak ikilinin düzenlemesi beklenen ortak basın toplantısı henüz gerçekleşmedi.