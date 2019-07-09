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İngiltere'den Trump'a "çok aptal" cevabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 20:21 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt: - "Bu yorumlar (İngiliz Büyükelçi'nin çok aptal olduğu) hem Başbakanımıza hem de ülkeme karşı saygısız ve yanlış" - "Büyükelçiler, İngiliz hükümeti tarafından atanır, eğer başbakan olursam büyükelçi göreve devam edecek"

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiliz hükümeti ve Büyükelçisi hakkındaki yorumlarının saygısız ve yanlış olduğunu belirtti.

Hunt, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'un "çok aptal bir adam olduğunu" söyleyen Trump'a Twitter'dan cevap verdi.

Trump'ın mesajını alıntılayan Hunt, "Dostlar açık bir şekilde konuşur, dolayısıyla ben de öyle yapacağım. Bu yorumlar hem Başbakanımıza hem de ülkeme karşı saygısız ve yanlış." ifadesini kullandı.

ABD'li diplomatların da kendi değerlendirmelerini Washington'a sunduğuna dikkati çeken Hunt, paylaşımında şunları kaydetti:

"İngiltere ve ABD ittifakının, tarihin en büyüğü olduğunu söylediniz. Ben de aynı kanıdayım ancak müttefikler birbirlerine karşı saygıyla davranır, aynen Başbakan'ın (Theresa May) size davrandığı gibi. Büyükelçiler, İngiliz hükümeti tarafından atanır, eğer başbakan olursam Büyükelçi göreve devam edecek."

Hunt, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'la iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliği için yarışıyor. Hunt, liderliği kazanması durumunda ülkenin yeni başbakanı da olacak.

- "Çok aptal bir adam"

ABD Başkanı Trump, birkaç gündür polemiğe girdiği İngiliz Büyükelçi Darroch'a yönelik eleştirilerini bugün Twitter hesabından sürdürmüştü.

Trump, açıklamasında, "İngiltere'nin ABD'ye kakaladığı kaçık büyükelçi bizi heyecanlandıran biri değil, çok aptal bir adam. Elçi, önce başarısız Brexit müzakereleri hakkında kendi ülkesi ve Başbakan May ile konuşmalı." ifadesini kullanmıştı.

İngiltere Başbakanı May'in Brexit sürecini kötü yönettiğini bir kez daha iddia eden Trump, "Büyükelçiyi tanımıyorum ama gururlu bir ahmak olduğu söylendi bana. Kendisine, ABD'nin şu anda dünyanın en iyi ekonomisine ve ordusuna sahip olduğu ve bunların giderek daha da güçlendiğini söyleyin. Teşekkürler Başkan!" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, dün de kendisi hakkında "beceriksiz" dediği iddia edilen Darroch'ı hedef alan açıklamalar yapmış ve "Kendisiyle artık işimiz olmaz." ifadesini kullanmıştı.

- "Beceriksiz" ifadesini kullanmış

İngiliz Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail On Sunday'de yayımlanan haberde, Darroch'ın diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinler yayımlanmış, İngiliz Dışişleri Bakanlığı haberi yalanlamamıştı.

Haberde, Darroch'ın ABD Başkanı ile ilgili "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz." ifadesine yer verilmişti.

Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın "yetkin" olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch ayrıca mevcut idarenin "utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceği" değerlendirmesini de yapmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt ise söz konusu sızıntının kaynağını araştırdıklarını açıklamıştı.

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