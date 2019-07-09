LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiliz hükümeti ve Büyükelçisi hakkındaki yorumlarının saygısız ve yanlış olduğunu belirtti.

Hunt, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'un "çok aptal bir adam olduğunu" söyleyen Trump'a Twitter'dan cevap verdi.

Trump'ın mesajını alıntılayan Hunt, "Dostlar açık bir şekilde konuşur, dolayısıyla ben de öyle yapacağım. Bu yorumlar hem Başbakanımıza hem de ülkeme karşı saygısız ve yanlış." ifadesini kullandı.

ABD'li diplomatların da kendi değerlendirmelerini Washington'a sunduğuna dikkati çeken Hunt, paylaşımında şunları kaydetti:

"İngiltere ve ABD ittifakının, tarihin en büyüğü olduğunu söylediniz. Ben de aynı kanıdayım ancak müttefikler birbirlerine karşı saygıyla davranır, aynen Başbakan'ın (Theresa May) size davrandığı gibi. Büyükelçiler, İngiliz hükümeti tarafından atanır, eğer başbakan olursam Büyükelçi göreve devam edecek."

Hunt, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'la iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliği için yarışıyor. Hunt, liderliği kazanması durumunda ülkenin yeni başbakanı da olacak.