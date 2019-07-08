HABER

İngiltere’den Trump’ın kızı İvanka’ya özür

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2019 15:12 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch’a ait diplomatik yazışmalar olduğu öne sürülen metinlerin İngiliz medyasında yayımlamasının ardından İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’tan özür dileyeceğini açıkladı.İngiliz medyası geçtiğimiz günlerde, İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch’a ait diplomatik yazışmalar olduğu öne sürülen metinler yayımlamıştı.

İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch’a ait diplomatik yazışmalar olduğu öne sürülen metinlerin İngiliz medyasında yayımlamasının ardından İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’tan özür dileyeceğini açıkladı.
İngiliz medyası geçtiğimiz günlerde, İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch’a ait diplomatik yazışmalar olduğu öne sürülen metinler yayımlamıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, basına sızan raporlarla alakalı soruşturma başlatmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’tan özür dileyeceğini açıkladı.
İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch’a ait olduğu öne sürülen notların gazeteye sızdırılması Trump’ı kızdırdı ve İngiltere’nin onları kimlerin açıkladığına dair taleplerini tetikledi. ABD ziyaretinde olan İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, Trump’ın kızı Ivanka’yla yapacağı görüşmede kendisinden özür dileyeceğini söyledi. Fox, "Devlet memurlarımızın ya da politik unsurlarımızın, sahip olduğumuz beklentilere ya da ABD’nin beklentilerine uyan bir şekilde cevap vermediği için özür dilerim. Bu nitelikten kaynaklanan kötü niyetli sızıntılar profesyonelce değidir ve etik dışıdır. Bu nedenle ilişkilerin zarar görmesine neden olabilir ve bu da daha geniş güvenlik çıkarlarımızı etkileyebilir" dedi.
Trump, Darroch hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu adamın büyük hayranları değiliz ve İngiltere’ye iyi hizmet etmedi, bunu anlayabiliyorum ve onun hakkında bir şeyler söyleyebilirim ancak boş vereceğim" dedi.
Darroch, 2017’den günümüze kadar olan hükumet notlarında Beyaz Saray’daki iç çatışmalara dair raporların çoğunlukla doğru olduğunu ve geçtiğimiz ay Trump’ın İran’a askeri bir saldırı başlatması kararı konusundaki karmaşayı açıkladığını ifade ediyor. İngiliz medyasında yer alan bir notta Darroch, "Bu yönetimin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, az hizip verilmiş ve diplomatik olarak daha az sakar ve beceriksiz olacağına gerçekten inanmıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Fox, İngiltere Dışişleri Bakanlığından yaptığı açıklamada, Darroch’un ifade ettiği görüşlerin İngiliz hükümetine ait olmadığını belirtti. Eski Savunma Bakanı Michael Fallon, Darroch’un büyükelçi olarak görev süresinin yakında sona ereceğini söyledi. Fox basına yaptığı açıklamasında, "Tüm elçilerden, gönderildikleri hükumetlerin güçlü ve zayıf yönlerini dürüstçe bildirmeleri istenir. Bu tür yayınlar yayınlandığında ilişkilere açıkça zarar veriyor" dedi.
İngiltere’nin Brexit Partisi’nin Lideri Nigel Farage ise Darroch gibi şahsiyetlerin Muhafazakar Parti üyeleri tarafından Theresa May’ı Boris Johnson ile değiştirmek istemeseler etrafta olmayacağını söyledi.
Bununla birlikte, Farage, Trump’a yakın olmasına rağmen kendisinin İngiltere’nin Washington’daki yeni büyükelçisi olmayacağını açıklayarak, "Bu iş için doğru adam olduğumu sanmıyorum" dedi.

Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...
AK Parti'den 'mali paket' teklifiAK Parti'den 'mali paket' teklifi
İsmail Kahraman'dan Kayseri Büyükşehir Belediyesine ziyaretİsmail Kahraman'dan Kayseri Büyükşehir Belediyesine ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yatak pozuyla gündem oldu!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Diğer Haberler
İBB Meclisi temmuz ayı toplantısında dikkat çeken mesajlar

İBB Meclisi temmuz ayı toplantısında dikkat çeken mesajlar

İYİ Partili meclis üyesi istifa edip AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AK Partili ilçe belediye başkanlarından ziyaret

AK Partili başkanlardan İmamoğlu'na ziyaret

Son dakika: Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili yeni açıklama

Erdoğan'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili yeni açıklama

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi' diyerek duyurdu: 13:00'te takip edebilirsiniz

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.