İngiltere'den Türkiye'ye operasyon uyarısı

Hükümet sözcüsü Türkiye’nin harekat planlarından ciddi endişe duyulduğunu söyledi.İngiltere, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmeye başlamasının ardından sınır ötesi operasyona hazırlanan Türkiye'ye tek taraflı olarak askeri adımlar atmaması uyarısında bulundu.

İngiltere hükümet sözcüsü, Türkiye'nin askeri harekat planından derin endişe duyduklarını belirtti. İngiltere Ortadoğu'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Murrison da "Biz IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması yönündeki çabaları tehlikeye atacağı ve bölgeyi istikrarsızlaştıracağı için tek taraflı askeri operasyondan kaçınılması konusunda Türkiye'ye karşı her zaman net olduk" diye konuştu.

Türkiye, ABD'nin askerlerini geri çekmeye başlamasının ardından Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon için hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

Murrison, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'nin Suriye'deki politika değişiminden "heyecan duyduğu" yönündeki açıklaması sorulduğunda, bu konuda fikri bulunmadığını, ancak böyle bir noktanın iki ülke dışişleri bakanlarının telefon görüşmesinde kesinlikle gündeme gelmediğini söyledi. Hükümet sözcüsü de aynı konudaki soruyu, "ABD askerlerinin geri çekilmesinin ABD'nin kendi meselesi olduğu" şeklinde yanıtladı.

Reuters/SSB, BK

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