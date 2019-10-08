HABER

İngiltere'den Türkiye'ye operasyon uyarısı

08.10.2019 16:41 | Son Güncelleme

İngiliz hükümeti, Türkiye’yi Suriye’nin kuzeydoğusunda tek taraflı bir askeri operasyondan kaçınması konusunda uyardı.

İngiltere'den Türkiye'ye operasyon uyarısı

Hükümet sözcüsü Türkiye’nin harekat planlarından ciddi endişe duyulduğunu söyledi.İngiltere, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmeye başlamasının ardından sınır ötesi operasyona hazırlanan Türkiye'ye tek taraflı olarak askeri adımlar atmaması uyarısında bulundu.

İngiltere hükümet sözcüsü, Türkiye'nin askeri harekat planından derin endişe duyduklarını belirtti. İngiltere Ortadoğu'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Murrison da "Biz IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması yönündeki çabaları tehlikeye atacağı ve bölgeyi istikrarsızlaştıracağı için tek taraflı askeri operasyondan kaçınılması konusunda Türkiye'ye karşı her zaman net olduk" diye konuştu.

Türkiye, ABD'nin askerlerini geri çekmeye başlamasının ardından Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon için hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

Murrison, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'nin Suriye'deki politika değişiminden "heyecan duyduğu" yönündeki açıklaması sorulduğunda, bu konuda fikri bulunmadığını, ancak böyle bir noktanın iki ülke dışişleri bakanlarının telefon görüşmesinde kesinlikle gündeme gelmediğini söyledi. Hükümet sözcüsü de aynı konudaki soruyu, "ABD askerlerinin geri çekilmesinin ABD'nin kendi meselesi olduğu" şeklinde yanıtladı.

Reuters/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERGöbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?Göbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?
Trump: 'Erdoğan 13 Kasım'da ABD'ye Geliyor'Trump: 'Erdoğan 13 Kasım'da ABD'ye Geliyor'
Trump: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım'da davetlim olarak ABD'ye geliyor'Trump: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım'da davetlim olarak ABD'ye geliyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump’tan tepki çeken Türkiye açıklaması!

Trump’tan tepki çeken Türkiye açıklaması!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Greta Thunberg neden Türkiye’yi BM’ye şikayet etti?

Greta Thunberg neden Türkiye’yi BM’ye şikayet etti?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
yamyamların yıllardır beslediği yılanların sonu geldi işte bütün dertleri bu.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Almanya'da savaş uçağı düştü

Almanya'da savaş uçağı düştü

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Kürtlere 'hükümet güçlerine katılın' çağrısı!

Kürtlere 'hükümet güçlerine katılın' çağrısı!

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

Suriye Milli Ordusundan Fırat’ın doğusuna sevkiyat

Suriye Milli Ordusundan Fırat’ın doğusuna sevkiyat

YPG, Türkiye'ye karşı Esad ile ortaklık arıyor

YPG, Türkiye'ye karşı Esad ile ortaklık arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.