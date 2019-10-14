İngiltere'den Türkiye'ye silah ambargosuna itiraz

İngiltere’nin bu kararında, ABD’nin bölgedeki 1000 kadar askerini geri çekme kararının etkili olduğu belirtiliyor.

İngiliz basınında bugün yer alan haberlere göre, İngiltere, Suriye’nin kuzeyinde DEAŞ’la mücadele koalisyonu kapsamında bulundurduğu ancak sayısı açıklanmayan özel kuvvet askerlerini çekmeye hazırlanıyor.

Başta Almanya ve Fransa olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesi, Türkiye’ye silah ambargosu ilan ederken İngiliz hükümeti, bu konuda adım atmamıştı.

İngiltere'nin bu tutumu, AB'nin bu konuda toplu karar almasına engel oldu.

The Independent gazetesinin haberine göre, İngiliz hükümeti, bugün Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı'nda Türkiye’ye silah satışını durdurmaya yönelik girişime itiraz etti.

İngiliz basınının da Suriye’de DEAŞ’lıların tutulduğu hapishanelerle ilgili tutumunun değiştiği gözleniyor.

Harekatın daha bir haftasını doldurmadan terör örgütü YPG/PKK’ya karşı kazanılan hızlı başarı, hem İngiliz siyasetindeki hem de basınındaki havayı değiştirmeye başladı.

İngiliz basını da "istila" diye nitelendirdiği harekatı tek yanlı haber ve yorumlarla gündemde tutarken Türkiye’nin operasyonunun terör örgütü DEAŞ’ın yeniden canlanmasına yol açacağı propagandasını yoğun şekilde yürüttü.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim’de yayımladığı açıklamada, "tek yanlı" diye nitelendirdiği harekatla ilgili "ciddi kaygılarının" olduğunu dile getirmişti.

Sky News televizyonunun bölgedeki muhabiri Deborah Haynes, dün kaleme aldığı yazıda DEAŞ militanlarının YPG kontrolündeki hapishanelerden kaçma ihtimaliyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Suriye’nin üst köşesinde her an boşanabilecek bu yeni terör dalgası konusunda Türkiye’yi suçlamak çok kolay." ifadesini kullanan Haynes, başta İngiltere ve ABD olmak üzere koalisyon ülkelerinin bu DEAŞ’lı militanlarla ilgili hayata geçirilebilir bir plan yapmamış olduklarına dikkati çekti.

Koalisyon güçlerinin DEAŞ’lı militanları, NATO müttefiki Türkiye’nin yeminli düşmanı YPG’ye emanet ettiğini belirten Haynes, bu uygulamanın, Ankara’nın sürekli uyarılarına karşın devam ettirildiğini vurguladı.

Haynes, İngiltere’nin kendi vatandaşı olan DEAŞ militanlarını geri almama politikasının sürdürülemez olduğuna dikkati çekerek, ülkesinin bu konuda diğer ülkelere de öncülük edecek şekilde siyasetini değiştirmesi gerektiğini yazdı.

Konuyu bugün de gündemde tutan İngiliz gazeteci, YPG’nin bazı DEAŞ’lı militanları ABD’ye teslim etmeyi reddettiğine dikkati çekti.