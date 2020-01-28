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İngiltere'den vatandaşlarına koronavirüs nedeniyle Çin'e seyahat uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.01.2020 22:41 | Son Güncelleme

İngiltere'den vatandaşlarına koronavirüs nedeniyle Çin'e seyahat uyarısı

LONDRA (AA) - İngiltere, vatandaşlarından ölüme neden olan yeni tip koronavirüs nedeniyle Çin ana karasına gerekli olmadıkça seyahat etmemelerini istedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, devam eden koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu seyahatler hariç Çin ana karasına gidilmemesi tavsiyesinde bulunuldu.

Uyarının Hong Kong ve Makao özel idari bölgesi için geçerli olmadığı kaydedilen açıklamada, halihazırda Çin'de bulunan İngiliz vatandaşlarından da seyahatlerin gelecek günlerde zorlaşabileceğini göz önünde bulundurarak kendi kişisel koşullarına göre karar vermeleri istendi.

Salgının çıkış noktası olan Hubei eyaleti hariç Çin'den ayrılmak için halen ticari uçak seferlerinin mevcut olduğu vurgulanan açıklamada, Hubei'de bulunan İngilizlerin tahliye edilmesi için de çalışıldığı hatırlatıldı.

- Çin'de 106 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, koranavirüs nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya, virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısının da 976'sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i çıktığı belirtilmişti.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal'de de vakalar doğrulanmıştı.

Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Öte yandan, şu ana kadar İngiltere'de koronavirüs bulaştığından şüphelenilen 73 kişinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
çin ingiltere koronavirüs

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