İngiltere'den yabancı öğrencilerle ilgili karar

LONDRA (AA) - İngiltere'de okuyan yabancı öğrenciler, mezun olduktan sonra iş bulabilmek için 2 yıl daha ülkede kalabilecek.

İçişleri Bakanlığı, 2012 yılında alınan, mezun olduktan sonra yabancı öğrencilerin 4 ay içinde ülkeyi terk etmesini öngören kararı iptal etti.

Böylece öğrenciler, 2012 öncesinde olduğu gibi 2 yıl daha ülkede kalabilecek ve iş bulurlarsa çalışabilecek. Değişiklik, gelecek sene lisans ve üstü bölümlere başlayacak yabancı öğrencileri kapsayacak.

Mezun olduktan sonra çalışılacak iş kollarına bir sınırlama getirilmezken, öğrencilerin göçmenlik durumlarını sürekli kontrol ettiği bilinen bir kurumda okumaları gerekecek.

Başbakan Boris Johnson, değişikliğin öğrencilere "potansiyellerini ortaya çıkarma" ve İngiltere'de kariyer yapma imkanı sağladığını belirtti.

Johnson, ayrıca DNA'nın yaklaşık 60 yıl önce Cambridge Üniversitesinde uluslararası araştırma ekibi tarafından keşfedildiğini anımsatarak, son değişikliğin bu gibi bilimsel gelişmelerin daha da ileri taşınmasına yardımcı olacağını ifade etti.

İngiltere Üniversiteler Birliği Başkanı Alistair Jarvis ise kararın İngiltere ekonomisine fayda sağlayacağını ve ülkeyi yeniden "ilk tercih edilen eğitim destinasyonu" yapacağını dile getirdi.

İngiltere'de geçen sene 450 bin yabancı öğrenci eğitim görürken, bunların ekonomiye katkısının 26 milyar sterlin olduğu belirtiliyor.

