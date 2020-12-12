İngiltere’nin 1960'larda Latin Amerika'da 'komünizmin yayılmasına karşı' gizli faaliyetleri ortaya çıktı

ABD'nin bugüne kadar bölgedeki gizli operasyonlarıyla ilgili pek çok bilgi ortaya çıksa da Birleşik Krallık'ın neler yaptığı daha az biliniyordu.

Notthingham Üniversitesi'nden Prof. Rory Cormac, kısa süre önce gizliliği kalkan belgelerin "özel politik eylemler" denilen kara propaganda ve sahtekarlık faaliyetleriyle kamuoyunu komünizme karşı etkileme çalışmalarını gösterdiğini söylüyor.

BBC'ye konuşan Cormac, "Bu bizim için sürpriz oldu çünkü tarihçiler Birleşik Krallık istihbarat örgütlerinin daha çok Orta Doğu ve Güneydoğu Asya'da faaliyet gösterip Latin Amerika'yı CIA'e (ABD Haber Alma Teşkilatı) bıraktığını düşünüyordu" dedi.

'KARA PROPAGANDA'

1961'de Ronnie Burroughs adlı bir diplomatın Latin Amerika'yı Dışişleri Bakanlığı ve dış istihbarat servisi MI6 adına ziyaret etmesinden sonra Londra'da alınan bir kararla bölgedeki gizli eylemler artırıldı.

Britanya bölgede özellikle kara propagandaya odaklandı. Buna sahte materyaller üretmek veya insanları bilinçli bir şekilde yanlış şeylere inandırmak da dahil.

Bölge o dönemde küresel olarak artan öneme sahip bir yer olarak görülüyordu.