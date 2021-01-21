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İngiltere’nin, AB büyükelçisine diplomatik statüsü vermeyeceğini açıklaması krize neden oldu

21.01.2021 14:23 | Son Güncelleme:
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İngiltere’nin, AB büyükelçisine diplomatik statüsü vermeyeceğini açıklaması krize neden oldu

İngiltere ile Avrupa Birliği arasında AB'nin Londra temsilcisinin diplomatik statüsü konusunda kriz patlak verdi. İngiltere, AB'nin Londra Büyükelçisi Joao Vale de Almedia'ya, diğer büyükelçilerden farklı olarak tam diplomatik statü vermeyi reddediyor.

İngiltere ile Avrupa Birliği arasında AB'nin Londra temsilcisinin diplomatik statüsü konusunda kriz patlak verdi.

İngiltere, AB'nin Londra Büyükelçisi Joao Vale de Almedia'ya, diğer büyükelçilerden farklı olarak tam diplomatik statü vermeyi reddediyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Almeida ve AB temsilciğindeki diğer görevlilerin Viyana Konvansiyonu'nda öngörülen diplomatik ayrıcalık ve dokunulmazlığa sahip olamayacağında ısrar ediyor.

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a gönderdiği mektubunda, bu konudaki "ciddi kaygılarını" aktardığı bildirildi.

İngiltere'nin bu yolla, uluslararası bir kuruma, egemen devletlerden farklı muamele yapılmasının yolunu açmak istediği belirtiliyor.

Londra'nın bu kararıyla AB büyükelçisi, diğer diplomatik misyon şeflerinin yaptığı gibi Kraliçe'ye güven mektubu sunamayacak.

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AB'nin 142 ülkede daha temsilciği var ve tüm AB büyükelçileri, diğer ülkelerin temsilcileriyle aynı diplomatik statüye sahip.

'İngiltere iki yüzlü davranıyor'

Konunun Pazartesi günü yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında ele alınması bekleniyor.

Dışişleri bakanları, İngiltere'nin Brexit sonrası geçiş döneminin sona erdiği 31 Aralık'tan bu yana ilk kez bir araya gelecek.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, AB delegasyonunun sadece uluslararası bir kurumun temsilcileri olduğunu söylüyor.

Bu, AB diplomatlarının Viyana Konvansiyonu'nda belirtilen gözaltı, cezai yargı ve vergi gibi alanlarda muafiyete sahip olamayacakları anlamına geliyor.

Uluslararası kurumların hakları kendi koşullarına göre belirleniyor.

AB ise sıradan bir uluslararası kurum olmadığını, kendi parası, adli sistemi ve yasa yapma yetkisi olduğunu söylüyor.

BBC Diplomasi Muhabiri James Landale, AB diplomatlarının İngiltere'yi iki yüzlülükle suçladığını aktarıyor.

AB yetkilileri, Lizbon Anlaşması'yla 2010'da oluşturulan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi'nin kuruluşunda İngiltere'nin AB diplomatlarının 18 Nisan 1961 tarihli Viyana Konvansiyonu'yla getirilen ayrıcalık ve dokunulmazlıklara sahip olmasına yönelik düzenlemeye onay verdiğine dikkat çekiyor.

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