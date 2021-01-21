İngiltere’nin, AB büyükelçisine diplomatik statüsü vermeyeceğini açıklaması krize neden oldu

İngiltere ile Avrupa Birliği arasında AB'nin Londra temsilcisinin diplomatik statüsü konusunda kriz patlak verdi.

İngiltere, AB'nin Londra Büyükelçisi Joao Vale de Almedia'ya, diğer büyükelçilerden farklı olarak tam diplomatik statü vermeyi reddediyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Almeida ve AB temsilciğindeki diğer görevlilerin Viyana Konvansiyonu'nda öngörülen diplomatik ayrıcalık ve dokunulmazlığa sahip olamayacağında ısrar ediyor.

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a gönderdiği mektubunda, bu konudaki "ciddi kaygılarını" aktardığı bildirildi.

İngiltere'nin bu yolla, uluslararası bir kuruma, egemen devletlerden farklı muamele yapılmasının yolunu açmak istediği belirtiliyor.

Londra'nın bu kararıyla AB büyükelçisi, diğer diplomatik misyon şeflerinin yaptığı gibi Kraliçe'ye güven mektubu sunamayacak.

AB'nin 142 ülkede daha temsilciği var ve tüm AB büyükelçileri, diğer ülkelerin temsilcileriyle aynı diplomatik statüye sahip.