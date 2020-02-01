İngiltere'nin AB üyeliği 47 yıl sonra sona erdi

Başbakan Johnson, İngiliz televizyonlarından ulusa sesleniş konuşmasında, genel olarak Brexit sürecinde kamuoyunda oluşan kutuplaşmayı sona erdirme ve "yaraları sarma" çağrısında bulundu.

Bu kapsamda, Başbakanlık binası "10 Numara"ya yansıtılan saatle geriye sayım yapıldı. Bazı hükümet binaları, İngiliz bayrağı renklerinde ışıklandırdı.

İngiltere, 1973'te katıldığı AB'den yerel saatle 23.00'te (TSİ 02.00) ayrılırken, "Brexit günü" kapsamında hem devlet kurumları hem de özel kuruluşlar çeşitli kutlamalar yaptı.

LONDRA (AA) - İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği 47 yıl sonra biterken, Başbakan Boris Johnson yeni bir çağın şafağında olduklarını söyledi.

Hükümet olarak görevlerinin ulusu bir araya getirme ve ülkeyi ileriye taşıma olduğunu vurgulayan Johnson, "Bu gece söylenecek en önemli şey, bunun bir son değil, başlangıç olduğudur. Bu, gerçek bir ulusal yenilenme ve değişim zamanı. Bu, yeni bir çağın şafağı." değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, artık vatandaşların kaderini ülkenin doğdukları bölgelerinin belirlemeyeceğini belirterek, Brexit'le "bütünleşme ve ilerlemeye başlanılan bir anın yaşandığını" ifade etti.

Saatlerin 23.00'ü göstermesiyle AB ile bağlantılı resmi kurumlardaki AB bayrakları indirildi, ayrıca Brexit sürecini yürütmek için kurulan bakanlık lağvedildi.

İngiliz vekillerin Avrupa Parlamentosu (AP) üyeliği sona ererken, İngiltere'nin AB iç yazışmalarına erişimi de kesildi.

- Geçiş süreci başladı

İngiltere'nin AB üyeliğinin bitmesiyle, geçiş süreci dönemi başladı. Bu süre zarfında İngiltere, başta ticaret olmak üzere güvenlik, sağlık, ulaşım gibi alanlarda anlaşmaya varmak için Birlikle müzakereler yürütecek.

İngiltere'nin 30 Haziran'a kadar talep etmesi halinde geçiş dönemi, 2 yıl daha uzatılabilecek. Ancak Johnson liderliğindeki İngiliz hükümeti, bu sürenin uzatılmayacağını ilan etmiş bulunuyor.