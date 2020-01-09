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  4. İngiltere'nin AB'den ayrılmasını düzenleyen Brexit tasarısı İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda kabul edildi

İngiltere'nin AB'den ayrılmasını düzenleyen Brexit tasarısı İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda kabul edildi

09.01.2020 20:52 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda kabul edildi

İngiltere'nin AB'den ayrılmasını düzenleyen Brexit tasarısı İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda kabul edildi

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda kabul edildi

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