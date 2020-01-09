İngiltere'nin AB'den ayrılmasını düzenleyen Brexit tasarısı İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda kabul edildi

\u0130ngiltere'nin Avrupa Birli\u011fi'nden ayr\u0131lmas\u0131n\u0131 d\u00fczenleyen Brexit yasa tasar\u0131s\u0131 \u0130ngiltere Parlamentosu'nun alt kanad\u0131 Avam Kamaras\u0131'nda kabul edildiG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERY\u0131lba\u015f\u0131 partisinden eve d\u00f6nd\u00fc, sonras\u0131 korkun\u00e7! 'Beni duvara yaslad\u0131 ve...'Pelosi: 'Azil Gerek\u00e7elerini Yak\u0131nda Senato'ya G\u00f6nderece\u011fim'\u0130ngiltere'de fla\u015f Brexit geli\u015fmesi!
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