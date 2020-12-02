İngiltere’nin Aşı Kararına Almanya’dan Tepki

İngiltere’nin, Alman şirketi Biontech ve ABD’li ortağı Pfizer tarafından geliştirilen Corona virüsü aşısının kullanımına onay vermesi, Almanya’da sert tepkilere neden oldu. "Aşılama konusunda önemli olan birinci sırayı kapmak değil, aşının güvenilir ve etkili olduğunun onaylanmasını beklemektir" diyen Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa ülkelerinin dayanışma göstermesi gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği’nin ortaklaşa aşı temini kararını aldığını hatırlatan Spahn, "Biz sadece bir aşıya endekslenmedik, değişik şirketlerin üreteceği aşıları satın almayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Almanya’nın İngiltere Büyükelçisi Andreas Michaelis, İngiltere’de onaylanan aşının, bir İngiliz laboratuvarı tarafından geliştirildiği şeklinde bir tablo oluştuğunu öne sürerek, "İngiltere aşının oluşum sürecini neden uluslararası bir başarı hikayesi olarak kabul edemiyor? BioNTech bir Alman firması, ama biz aşıyı Almanya’nın kendi özel başarısı olarak değil, Avrupa ve transatlantik işbirliğinin bir sonucu olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Öte yandan sanal ortamda basın toplantısı düzenleyen BioNTech şirketinin yöneticileri Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çifti ile Sean Marett, İngiltere’nin, geliştirdikleri Corona virüsü aşısına onay veren ilk Batılı ülke olduğunu, ancak bu ay içinde, en geç 29 Aralık’a kadar Avrupa İlaç Dairesi’nin (EMA) aşının tüm AB’ye yönelik piyasa onayı vermesini beklediklerini duyurdular. Başvuru süreciyle ilgili bir sorun beklemediğini söyleyen Türen, İngiltere’deki dağıtımın ise önümüzdeki günlerde başlayacağını bildirdi. İngiltere’den aşıyı pazarlama ruhsatının çıkmasını "bilimsel açıdan bir dönüm noktası" şeklinde nitelendiren Türen, "BNT162b2" adlı aşının daha önce onbinlerce kişide denendiğini, Corona enfeksiyonu görülmeyen hastalarda yüzde 95 etkili olduğunu, etkinliğinin tüm yaş, cinsiyet ve farklı etnik gruplarda başarılı olduğunu vurguladı. Türeci, aşının henüz hamile kadınlarda denenmediğini de açıkladı. Türeci, aşının satışı konusunda şu ana kadar toplam 10 ülkeyle anlaşma imzaladıklarını, ayrıca birçok ülkeyle de görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Türeci ve Prof. Şahin, İngiltere’nin 40 milyon doz sipariş verdiğini, bu ay içinde 10 milyon dozun teslimin hedeflendiğini de açıkladılar.