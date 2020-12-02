İngiltere’nin Aşı Kararına Almanya’dan Tepki

İngiltere’nin, Alman şirketi Biontech ve ABD’li ortağı Pfizer tarafından geliştirilen Corona virüsü aşısının kullanımına onay vermesi, Almanya’da sert tepkilere neden oldu. "Aşılama konusunda önemli olan birinci sırayı kapmak değil, aşının güvenilir ve etkili olduğunun onaylanmasını beklemektir" diyen Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa ülkelerinin dayanışma göstermesi gerektiğini söyledi.
Avrupa Birliği’nin ortaklaşa aşı temini kararını aldığını hatırlatan Spahn, "Biz sadece bir aşıya endekslenmedik, değişik şirketlerin üreteceği aşıları satın almayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
Almanya’nın İngiltere Büyükelçisi Andreas Michaelis, İngiltere’de onaylanan aşının, bir İngiliz laboratuvarı tarafından geliştirildiği şeklinde bir tablo oluştuğunu öne sürerek, "İngiltere aşının oluşum sürecini neden uluslararası bir başarı hikayesi olarak kabul edemiyor? BioNTech bir Alman firması, ama biz aşıyı Almanya’nın kendi özel başarısı olarak değil, Avrupa ve transatlantik işbirliğinin bir sonucu olarak değerlendiriyoruz" dedi.
Öte yandan sanal ortamda basın toplantısı düzenleyen BioNTech şirketinin yöneticileri Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çifti ile Sean Marett, İngiltere’nin, geliştirdikleri Corona virüsü aşısına onay veren ilk Batılı ülke olduğunu, ancak bu ay içinde, en geç 29 Aralık’a kadar Avrupa İlaç Dairesi’nin (EMA) aşının tüm AB’ye yönelik piyasa onayı vermesini beklediklerini duyurdular.
Başvuru süreciyle ilgili bir sorun beklemediğini söyleyen Türen, İngiltere’deki dağıtımın ise önümüzdeki günlerde başlayacağını bildirdi. İngiltere’den aşıyı pazarlama ruhsatının çıkmasını "bilimsel açıdan bir dönüm noktası" şeklinde nitelendiren Türen, "BNT162b2" adlı aşının daha önce onbinlerce kişide denendiğini, Corona enfeksiyonu görülmeyen hastalarda yüzde 95 etkili olduğunu, etkinliğinin tüm yaş, cinsiyet ve farklı etnik gruplarda başarılı olduğunu vurguladı. Türeci, aşının henüz hamile kadınlarda denenmediğini de açıkladı.
Türeci, aşının satışı konusunda şu ana kadar toplam 10 ülkeyle anlaşma imzaladıklarını, ayrıca birçok ülkeyle de görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Türeci ve Prof. Şahin, İngiltere’nin 40 milyon doz sipariş verdiğini, bu ay içinde 10 milyon dozun teslimin hedeflendiğini de açıkladılar.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, gelecek hafta 800 bin adet aşının ülkeye ulaşacağını, ay sonuna kadar teslimatın süreceğini bildirmişti. BioNTech’in diğer yöneticisi Sean Marett, aşıların ilk etapta İngiltere’ye gönderilecek olmasının diğer ülkeleri huzursuz etmesi için bir neden olmadığını söyledi. Marett, "BioNTech ve Pfizer olarak baştan bu yana aşının adil bir şekilde dağıtılacağı garantisini verdik. Aşıyı almak isteyen ülkeler alabilecek. İngiltere’ye dozajların sadece adilce paylaştırılmış bir bölümünü göndereceğiz" diye konuştu.
Öte yandan Avrupa İlaç Dairesi’nin yöneticisi Emer Cooke, aşı adaylarına onayın beklenmeyen bir sorun çıkmaması durumunda, önümüzdeki haftalarda, muhtemelen 29 Aralık’a kadar verileceğini tahmin ettiklerini söyledi.
Corona virüsüne karşı geliştirilen aşıların olası risklerinin değerlendirildiğini, ancak koruma özelliğinin çok daha ağır bastığını söyleyen Cooke, "Şu anda onay bekleyen aşıların Avrupa’da milyonlarca insana uygulanacağını ve bu insanların sağlının korunması konusunda büyük bir sorumluluk taşıdığımızı biliyoruz" ifadesini kullandı.
BioNTech ve Pfizer’in yanısıra, ABD merkezli Moderna da geliştirdiği aşıyı pazarlamak için Avrupa İlaç Dairesi’ne başvuru yaptığını açıklamıştı.