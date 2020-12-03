İngiltere’nin Aşı Onayından Sonra Gözler ABD’de

FDA Başkanı Dr. Stephen Hahn da, Salı günü yaptığı açıklamada ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin ham verilere bakan az sayıdaki kuruluşlar arasında olduğunu vurguladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aşı geliştiren ilaç firmalarının bulgularını doğrudan kabul etmek yerine, klinik deneylerden gelen ham verileri yeniden analiz ederek araştırma sonuçlarını doğruluyor. Bu nedenle binlerce sayfalık araştırma belgelerinin üzerinden geçiyorlar.

İngiltere neden daha çabuk onay verdi?

Her iki ilaç firmasının geliştirdiği aşıların klinik deneylerde yaklaşık yüzde 95 oranında etkili oldukları görülmüştü.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA Danışma Kurulu 10 Aralık’ta Pfizer’in; 17 Aralık’ta da Moderna’nın geliştirdiği aşı için yaptığı onay başvurularını değerlendirecek.

İngiltere’nin Pfizer’in Corona aşısına onay vermesinin ardından gözler ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) alacağı kararda. FDA onayının ardından ABD’de önce sağlık çalışanları ve bakım evleri sakinleri aşılanacak. Yetkililerse aşıdan önce bu kışın ABD’nin halk sağlığı tarihindeki en zor dönem olacağını vurguluyor.

Avrupa’da aşı onaylarından sorumlu kurumlarsa, daha çok ilaç firmalarının kendi yaptığı analizlere bakarak, herhangi bir anormallik yoksa bu araştırma belgelerine göre karar alıyor.

Uzmanlar ABD ve Avrupa arasında aşı onay sürecine ilişkin farklılıklara rağmen İngiliz kurumlarının da yüksek standartlara sahip olduğuna da dikkati çekiyor.

Pfizer ve Moderna’nın geliştirdiği aşılara ilişkin çalışmalarda ham verileri değerlendiren FDA’in de bu aşıların kullanılmasına onay vermesi halinde, ABD’de öncelikli olarak belirlenen gruplar aşılanmaya başlanacak.

ABD Sağlık Bakanı: “Bağımsız kurumun aşıya verdiği onay Amerikalılar’a güven vermeli”

Sağlık Bakanı Alex Azar, Corona virüsüne karşı aşı geliştirilmesi için başlatılan Işık Hızı Ötesi Operasyonu yetkilileriyle birlikte basın toplantısı düzenledi.

İngiltere’nin Pfizer’in geliştirdiği aşıya onay vermesine değinen Azar, “FDA de incelemesini sürdürürken, bir başka bağımsız kurumun aşıya verdiği onay Amerikalılar’a böyle bir aşının kalitesi konusunda güven vermeli. Her şey yolunda giderse, bu ay içinde eyaletlere ilk aşı sevkiyatını yapabiliriz” şeklinde konuştu.