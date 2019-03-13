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"İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 17:11 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "İngiltere'nin (Avrupa Birliği'nden) düzenli ayrılması yönündeki hedefimiz devam ediyor. Dün yaşanandan dolayı bundan vazgeçmiş değiliz ancak dün yaşanandan dolayı opsiyonlar azaldı"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiliz Parlamentosu'nun dün Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmesine ilişkin "İngiltere'nin (Avrupa Birliği'nden) düzenli ayrılması yönündeki hedefimiz devam ediyor. Dün yaşanandan dolayı bundan vazgeçmiş değiliz ancak dün yaşanandan dolayı opsiyonlar azaldı." dedi.

Merkel, Laos Başbakanı Thongloun Sisoulith ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Brexit'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiliz Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmesinden dolayı üzüldüğünü ifade eden Merkel, konunun bugün yapılan bakanlar kurulunda da ele alındığını söyledi.

Şimdi İngiliz Parlamentosu'nun, İngiltere'nin bir anlaşmayla mı yoksa anlaşma olmadan mı Avrupa Birliği'nden ayrılacağına karar vermesi gerektiğini belirten Merkel, İngiliz Parlamentosu'nda yarın da Brexit tarihinin ertelenmesine ilişkin oylama yapılacağının altını çizdi.

Bu iki sonucun ışığında AB'deki 27 ülkenin bundan sonraki sürece ilişkin değerlendirme yapabileceğini vurgulayan Merkel, "İngiltere'nin (Avrupa Birliği'nden) düzenli ayrılması yönündeki hedefimiz devam ediyor. Dün yaşanandan dolayı bundan vazgeçmiş değiliz ancak dün yaşanandan dolayı opsiyonlar azaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, düzenli Brexit'in tüm tarafların çıkarına olacağını belirtti.

Avrupa Birliği'ndeki 27 ülkenin birlikteliğinin önemine de işaret eden Merkel, Brexit'ten özellikle İrlanda'nın etkileneceğini, Brexit'e ilişkin ortak çözüm bulmak gerektiğini kaydetti.

- Oylama

İngiliz Parlamentosu'nda dün akşam yapılan oylamada Brexit anlaşması, 242'ye karşı 391 oyla reddedildi. Anlaşma, 15 Ocak'taki ilk oylamada da ezici çoğunlukla reddedilmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, içerdiği Kuzey İrlanda sınırına ilişkin ''tedbir maddesi'' nedeniyle tepki çeken anlaşmanın metnini değiştirmeyi başaramamış ancak maddenin kullanım koşullarına ''açıklık getiren'' bir ortak belge üzerinde AB ile uzlaşmıştı ancak parlamenterleri ikna edemeyince anlaşmayı parlamentodan geçirmekte başarısız oldu.

İngiliz parlamentosu bugün ''anlaşmasız ayrılık'', yarın da ''Brexit tarihinin ertelenmesi'' seçeneklerini oylayacak.

İngiltere'nin, AB'den 29 Mart'ta ayrılması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakanı Angela Merkel Brexit

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