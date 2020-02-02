İngiltere’nin başkenti Londra’da bıçaklı saldırı düzenleyen bir kişi polis tarafından vuruldu. Polis saldırganın terörle bağlantısı olduğunu açıkladı.

\u0130ngiltere\u2019nin ba\u015fkenti Londra\u2019da b\u0131\u00e7akl\u0131 sald\u0131r\u0131 d\u00fczenleyen bir ki\u015fi polis taraf\u0131ndan vuruldu. Polis sald\u0131rgan\u0131n ter\u00f6rle ba\u011flant\u0131s\u0131 oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Anlaml\u0131, d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcren ayr\u0131l\u0131k s\u00f6zleri...PARTNERNesrin Cavadzade'den olay a\u00e7\u0131klamalar! Taciz itiraf\u0131 \u00e7ok konu\u015fulacakSa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 payla\u015ft\u0131: Bu odalarda kalacaklar
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