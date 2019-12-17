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İngiltere'nin Brexit'te geçiş sürecini uzatmayacağı iddia edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 17.12.2019 13:39 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşmasında öngörülen 11 aylık geçiş sürecini uzatmayacağı öne sürüldü.

İngiltere'nin Brexit'te geçiş sürecini uzatmayacağı iddia edildi

İngiliz basınının hükümet kaynaklarında dayandırdığı habere göre, bu hafta parlamentoya sunulacak AB’den ayrılık yasa tasarısına hükümetin geçiş sürecinde herhangi bir uzatmayı kabul etmesini yasaklayacak bir madde konulacak.

Öte yandan Başbakan Yardımcısı Michael Gove da İngiliz Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, parlamentoya cuma günü sunulacak ayrılık yasa tasarısının “değiştirilmiş” olduğunu doğruladı. Gove, tasarının ocak ayı içinde yasalaşacağını kaydetti.

Başbakan Boris Johnson temmuz ayında göreve geldikten sonra AB ile varılmış Brexit anlaşmasının bazı maddelerini güncelletmişti. Anlaşmada öngörülen 31 Aralık 2020’ye kadar sürecek geçiş döneminin uzatılması seçeneği de bulunuyordu.

Buna göre İngiltere yeni Brexit tarihi 31 Ocak’tan sonra 11 ay daha AB kurallarına tabi olacak ve AB bütçesine katkıda bulunacak. Ülke bu süreçte AB ile kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasını da müzakere edecek.

Ancak hükümetin bu süreyi uzatmaması ve serbest ticaret anlaşmasına varılamaması halinde İngiltere AB’den anlaşmasız ayrılmış olacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde İngiltere ile AB arasındaki ticaret, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre devam edecek.

Ülkede geçen hafta yapılan erken genel seçimde Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti 650 sandalyeli Avam Kamarasına 365 milletvekili sokarak tek başına hükümet olmuştu.

Ülkede 2016’da yapılan AB referandumunda yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmış ancak eski Başbakan Theresa May liderliğindeki azınlık hükümeti AB ile varılan Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmeyi başaramamıştı. 29 Mart’ta gerçekleşmesi gereken Brexit önce 31 Ekim’e, ardından da 31 Ocak 2020’ye ertelenmişti.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Boris Johnson Brexit ingiltere Michale Gove

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