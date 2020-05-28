İngiltere’nin Corona Test ve Takip Sistemi Başladı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ''Doktorlar, kişilerin kimlerle temas ettiğini adeta dedektif gibi izleyecek'' dedi. Sağlık Bakanı Hancock, test ve takip sisteminde Corona testi pozitif çıkan bir kişinin yakın zamanda kimlerle görüştüğünün izini sürebilmek için o kişiyle bir sağlık görevlisinin ortak çalışma yapacağını belirtti. Böylece virüsün bulaşma olasılığı olan başka kimselerin de test olmaya davet edileceğini ve test sonucunun pozitif çıkması durumunda toplumdan tecrit edilmelerinin sağlanacağını bildiren Bakan, nihai amacın, virüsün bulaşma zincirini kırmak olduğunu söyledi.

Johnson, sistemin insan odaklı olarak işlediğini ve İngiltere'nin güneyindeki Wight adasında halen denenmekte olan mobil telefon uygulamasından farklı olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Hancock, tek amacı çoğalmak olan Corona virüsünün bunu başarmak için kendini mümkün olabildiğince kopyaladığını söyledi ve ''Eğer virüsün bu amacını engelleyebilirsek virüsü kontrol altına alır ve en sonunda yeneriz'' dedi. Hancock, herkesi, İngiltere Sağlık Hizmetleri'nin talimatlarına uymaya çağırdı ve bunun insan hayatını kurtarmanın yanı sıra sağlık sistemini de korumanın tek yolu olduğunu kaydetti.

Hane halkı toplu halde tecrit edilebilecek

Bu sisteme göre, Corona virüsü kaptığından şüphelenen bir kişinin 119 numaralı telefon hattından test sipariş etmesi ya da NHS.uk/coronavirus adresli internet sitesini ziyaret etmesi gerekecek. Test sonucunun pozitif çıkması durumunda sağlık görevlileri, kişiden, yakın zamanda kimlerle koruma ekipmanı olmaksızın iki metreden daha yakın, 15 dakikayı aşan süre birlikte olduğunu bildirmesini isteyecek. Sonrasında NHS test ve takip görevlisi, bu kişilere tek tek ulaşarak herhangi bir belirti göstermeseler bile 14 gün evden çıkmama talimatı verecek. Tecrit uygulaması, evde kalma talimatı verilen kişinin aynı evde birlikte yaşadığı kimseler için geçerli olmayacak. Ancak 7 gün içinde hastalık semptomları göstermeleri durumunda ev halkı da 14 gün tecrite tabi tutulacak.