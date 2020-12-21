İngiltere'nin dış dünyayla bağlantısı kesiliyor

Türkiye ve Almanya ile birlikte çok sayıda ülke, İngiltere uçuşlarını durdurdu.Aralarında Türkiye ve Almanya'nın da bulunduğu çok sayıda ülke, İngiltere uçuşlarını durdurdu. Türkiye, İngiltere'nin yanı sıra Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika ile de uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

İngiltere'den Almanya'ya ve Almanya'dan İngiltere'ye uçuşlar da 21 Aralık tarihinden 31 Aralık tarihine kadar geçerli olmak üzere yapılmayacak. Almanya Federal Ulaşım Bakanlığı konuyla ilgili açıklamasında kargo taşımacılığının ise devam edeceğini belirtti.

Hollanda, Belçika, İrlanda, Avusturya, İsviçre, Fransa gibi birçok başka Avrupa ülkesi Pazar günü ya İngiltere'ye uçuş yasağı koymuş ya da sınırlarını kapattığını duyurmuştu. Arjantin, Kolombiya, Şili, Kanada ve Kuveyt de havalimanlarını İngiltere'den gelen uçuşlara kapattı.

"Yüzde 70 daha hızlı yayılıyor"

İngiltere'de yeni keşfedilen mutasyonunvirüsün bilinen formundan yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtiliyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson geliştirilen aşıların mutasyona karşı daha az etkili olduğu yönünde bir işaret olmadığını söyledi. Birçok bilim insanı da Biontech ile Pfizer'in geliştirdiği aşının yeni mutasyon üzerinde de etkili olduğunu ifade etti.