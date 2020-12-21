HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'nin dış dünyayla bağlantısı kesiliyor

İngiltere'nin dış dünyayla bağlantısı kesiliyor

21.12.2020 09:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İngiltere'nin dış dünyayla bağlantısı kesiliyor

Koronavirüs mutasyonunun görüldüğü İngiltere'nin dış dünya ile bağlantısı kesiliyor.

Türkiye ve Almanya ile birlikte çok sayıda ülke, İngiltere uçuşlarını durdurdu.Aralarında Türkiye ve Almanya'nın da bulunduğu çok sayıda ülke, İngiltere uçuşlarını durdurdu. Türkiye, İngiltere'nin yanı sıra Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika ile de uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

İngiltere'den Almanya'ya ve Almanya'dan İngiltere'ye uçuşlar da 21 Aralık tarihinden 31 Aralık tarihine kadar geçerli olmak üzere yapılmayacak. Almanya Federal Ulaşım Bakanlığı konuyla ilgili açıklamasında kargo taşımacılığının ise devam edeceğini belirtti.

Hollanda, Belçika, İrlanda, Avusturya, İsviçre, Fransa gibi birçok başka Avrupa ülkesi Pazar günü ya İngiltere'ye uçuş yasağı koymuş ya da sınırlarını kapattığını duyurmuştu. Arjantin, Kolombiya, Şili, Kanada ve Kuveyt de havalimanlarını İngiltere'den gelen uçuşlara kapattı.

"Yüzde 70 daha hızlı yayılıyor"

İngiltere'de yeni keşfedilen mutasyonunvirüsün bilinen formundan yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtiliyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson geliştirilen aşıların mutasyona karşı daha az etkili olduğu yönünde bir işaret olmadığını söyledi. Birçok bilim insanı da Biontech ile Pfizer'in geliştirdiği aşının yeni mutasyon üzerinde de etkili olduğunu ifade etti.

Yeni mutasyonun daha ziyade başkent Londra ve İngiltere'nin güneydoğusunda hızla yayıldığı belirtiliyor. İngiliz makamları söz konusu bölgeye girişleri ve bölgeden çıkışları kısıtladı.

Londra'dan gelen yolcular geceyi havalimanında geçirdi

Almanya'da Pazar akşam saatlerinden itibaren İngiltere'den gelen yolcuların ülkeye girişi engellenmeye başladı. Hannover'de Londra'dan inen bir uçakta bulunan 63 kişinin havalimanında alıkonduğu, tüm yolculara PCR testi yapıldığı ve yolcuların geceyi havalimanında geçirmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Stuttgart'ta da yine Londra'dan gelen yolcular PCR testinden geçirildi.

Almanya mutasyonla ilgili olarak Avrupa Birliği'ne üye devletleri acil toplantıya çağırdı. Pazar günü Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel konuyla ilgili bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Koronavirüs mutasyonunun münferit düzeyde olmak üzere İtalya'da görüldüğü belirtiliyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ZDF'e yaptığı açıklamada Danimarka'da da vakaların olduğunu ancak durumun kontrol altında olduğunu söyledi. Avrupalı parlamenter Peter Liese de Belçika ve Hollanda'da kanıtlanmış vakalar olduğunu belirtti. Liese, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada "Daha kısa bir süredir bu yeni çeşit de hedefli bir biçimde test ediliyor. Kıta üzerinde daha şimdiden birçok enfeksiyon olması mümkün" diye konuştu.

DW, dpa / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Çekmeyin, sizin için kötü olacak!''Çekmeyin, sizin için kötü olacak!'
DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradıDSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı
ALES sınav tarihleri belli oldu mu?ALES sınav tarihleri belli oldu mu?

En Çok Okunan Haberler

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?

Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?

Başkan beğenmedi diye yıkılmıştı, yenisi yapılıyor!

Başkan beğenmedi diye yıkılmıştı, yenisi yapılıyor!

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn: Aşılar mutasyona uğramış yeni virüse karşı da etkili olacak

Aşılar mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili olacak mı?

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

Mutasyona uğrayan yeni koronavirüs hakkında neler biliniyor?

Mutasyona uğrayan yeni koronavirüs hakkında neler biliniyor?

ABD'de onaylanan ikinci aşı Moderna'nın Kovid-19 aşısının dağıtımına başlandı

ABD'de sevindiren gelişme! Dağıtımına başlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.