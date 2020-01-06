HABER
  4. İngiltere'nin en büyük patronları 'ortalama maaşı' 3 günde kazanıyor

İngiltere'nin en büyük patronları 'ortalama maaşı' 3 günde kazanıyor

06.01.2020 06:31 | Son Güncelleme

İngiltere'nin önde gelen 100 şirketinin üst düzey yöneticilerinin 3 günlük maaşının, ülkedeki yıllık ortalama maaş olan 29.559 sterline denk olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre FTSE 100 şirketlerinin yöneticileri saatte 900 sterlinden fazla kazanıyor.

İngiltere'nin en büyük patronları 'ortalama maaşı' 3 günde kazanıyor

İngiltere'nin önde gelen 100 şirketinin üst düzey yöneticilerinin 3 günlük maaşının, ülkedeki yıllık ortalama maaş olan 29.559 sterline denk olduğu ortaya çıktı.

Yeni yapılan araştırmaya göre FTSE 100 şirketlerinin yöneticileri saatte 900 sterlinden fazla kazanıyor. İngiltere'de ortalama bir tam zamanlı çalışanın saatlik ücreti ise 14,37 sterlin.

Yani Noel ve yeni yıl tatili sonrası 2 Ocak Perşembe günü işbaşı yapan yöneticiler, bu akşam itibariyle bir çalışanın ortalama yıllık maaşını kazanmış olacak.

Londra Borsası'nda işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketteki (FTSE 100) maaş araştırması Chartered Institute of Personnel and Development adlı İngiliz bir insan kaynakları şirketi ile High Pay Centre adlı bir düşünce kuruluşu tarafından yapıldı.

Araştırmada ulaşılan son verilere göre FTSE 100 şirketlerinin patronları 2018 yılında ortalama 3.46 milyon sterlin kazandı. Bu, ortalama maaşın yaklaşık 117 katı.

İngiltere'de 250'den fazla çalışanı olan şirketler bu yıldan itibaren üst düzey yöneticiler ile ortalama çalışanların maaş oranlarını ve aradaki farkın gerekçelerini kamuya açıklamak zorunda.

Araştırmayı yapan düşünce kuruluşu High Pay Centre'ın direktörü Luke Hildyard "CEO'lar geri kalan çalışanlara kıyasla olağandışı maaşlar alıyorlar ve İngiltere maaş adaletsizliğinin en yüksek olduğu Avrupa ülkelerinden biri" dedi.

İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Andrea Leadsom, yöneticiler ile çalışanlar arasındaki maaş farkının "endişe verici" olduğu yorumunu yaptı ancak bu yıl yürürlüğe giren "kamuya açıklama" yasası ile eşitsizliğe dikkat çekilebileceğini belirtti.

PARTNERSevgilisinin Facebook'taki mesajlarını gördü... Sonrası korkunç!Sevgilisinin Facebook'taki mesajlarını gördü... Sonrası korkunç!
Venezuela’da Ulusal Meclis’te Olaylı Başkanlık SeçimiVenezuela’da Ulusal Meclis’te Olaylı Başkanlık Seçimi
İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan İran'a yeni tehdit!

Trump'tan İran'a yeni tehdit!

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı

İran nükleer anlaşmayı tamamen askıya aldı

İran nükleer anlaşmayı tamamen askıya aldı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trump'tan flaş açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Trump'tan flaş açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Uyandığında iç çamaşırı yoktu! Korkunç olay...

Uyandığında iç çamaşırı yoktu! Korkunç olay...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı

İran hükümeti nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirisine uymayacağını duyurdu

İran nükleer anlaşmayı tamamen askıya aldı

İran ordusu ne kadar güçlü?

İran ordusu ne kadar güçlü?

Irak, ABD’yi BM Güvenlik Konseyi’ne şikayet etti

Irak, ABD’yi BMGK'ya şikayet etti!

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon Irak'taki faaliyetlerini askıya aldı

IŞİD karşıtı koalisyondan Irak kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.