İngiltere’nin en eski katedraline Rus bayrağı asıldı, siyasi kriz çıktı

Çift taraflı çalışan eski Rus casusu Sergey Skripal’in zehirlendiği Salisbury’deki katedrale Rus bayrağı asıldı. İngiltere’nin en eski katedraline Rus bayrağı çekilmesi yeni bir siyasi kriz başattı.

Geçtiğimiz yıl eski Sovyetler Birliği döneminde GRU ajanı olan Sergey Skripal zehirlenmiş, İngiltere bu olaydan dolayı Rusya’yı sorumlu tutmuştu. Rusya ise İngiltere’nin bu iddiasını reddetmişti. İngiltere ile Rusya arasında büyüyen bu kriz yeni bir olayla daha derinleşti. İngiltere’nin Salisbury şehrinde bulunan ve yapımı 13’üncü yüzyıla kadar dayanan Salisbury Kutsal Meryem Ana Katedral Kilisesi’nin restorasyon iskelelerine açılan Rusya bayrağı nedeniyle Rusya ile İngiltere arasında yine kriz çıktı.

Rus konsolosluğu bayrağı Rusların açmadığını açıkladı

Salisbury Kutsal Meryem Ana Katedral Kilisesi’inde Pazar ayininden sonra 2 kişi tarafından iskelelere asılan dev Rusya bayrağı İngiltere basınında geniş yer aldı. İngiliz basını, Skripal davasından sonra Rusya’nın dev Rus bayrağı açarak gövde gösterisi yapmaya çalıştığını savundu. Rus konsolosluğu, bayrağın Ruslar tarafından açılmadığını, Rusya’nın bu olayla ilgili bağlantısının bulunmadığını ifade ederek olayı ‘provokasyon’ olarak nitelendirdi. Ayrıca Rus Konsolosluğu bayrak olayıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Katedrale bayrak asma olayının geçtiğimiz yıl yaşanan Skripal olayıyla bağdaştırılması son derece üzücüdür” ifadeleri kullanıldı.