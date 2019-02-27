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İngiltere'nin en zengininden 1 milyar sterlinlik yatırım kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 17:03 | Son Güncelleme

Petrokimya şirketi Ineos'un, İngiltere'de petrol ve kimya endüstrilerine 1 milyar sterlin değerinde yatırım yapma kararı aldığı bildirildi

LONDRA (AA) - İngiltere’nin en zengin iş insanı Jim Ratcliffe'ın en büyük hissedarı olduğu petrokimya şirketi Ineos'un, İngiltere'de petrol ve kimya endüstrilerine 1 milyar sterlin değerinde yatırım yapma kararı aldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Ineos'un, İngiltere'nin Kuzey Denizi petrol ve doğal gazının yaklaşık yüzde 40'ının dağıtımını sağlayan boru hattı şirketi Forties'e 500 milyon sterlinlik yatırım yapacağı belirtildi.

Açıklamada, şirketin, İskoçya Grangemouth'taki rafineri tesisinin bulunduğu alana 350 milyon sterlinlik yatırımla yeni bir enerji santrali, Hull kentine ise 150 milyon sterlinlik yatırımla yeni bir kimya tesisinin inşa edilmesine karar verdiği bildirildi.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, geçen yılın ağustos ayında, petrokimya şirketi Ineos'un kurucusu Jim Ratcliffe'ın vergi avantajları nedeniyle İngiltere’den Monako’ya taşınmaya hazırlandığını duyurmuştu.

Ratcliffe, Sunday Times'ın geçen yıl açıkladığı İngiltere'nin en zenginleri listesinde yaklaşık 21 milyar sterlinlik serveti ile ilk sırada yer almıştı.

İngiltere'de 2016 yılının haziran ayında yapılan Avrupa Birliği (AB) referandumu öncesi birlikten ayrılmayı savunan 65 yaşındaki Jim Ratcliffe, İngiliz ekonomisinin AB dışında daha başarılı olacağını savunuyordu.

Ratcliffe'ın yüzde 60 hissesine sahip olduğu Ineos, geçen yılın sonunda yaklaşık 2,2 milyar sterlin kar açıklamıştı.

2010 yılında iktidarda olan İşçi Partisi’nin vergi politikasını protesto ederek İsviçre’ye taşınan Ratcliffe'ın, o dönem yılda 450 milyon sterlin vergi avantajı sağladığı tahmin ediliyor.

Ratcliffe, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin 2016 yılında kurumlar vergisini yüzde 28’den yüzde 20 seviyesine düşürmesinin ardından İngiltere’ye dönmüştü.

İngiltere'de iş yapan çok sayıda iş insanının, vergi avantajlarından yararlanmak için yılın bir bölümünü Monako'da geçirerek İngiltere’deki gelirlerine karşılık vergi ödemekten kaçındığı biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ineos ingiltere Londra Petrokimya

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