İngiltere'nin en zengininden 1 milyar sterlinlik yatırım kararı

LONDRA (AA) - İngiltere’nin en zengin iş insanı Jim Ratcliffe'ın en büyük hissedarı olduğu petrokimya şirketi Ineos'un, İngiltere'de petrol ve kimya endüstrilerine 1 milyar sterlin değerinde yatırım yapma kararı aldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Ineos'un, İngiltere'nin Kuzey Denizi petrol ve doğal gazının yaklaşık yüzde 40'ının dağıtımını sağlayan boru hattı şirketi Forties'e 500 milyon sterlinlik yatırım yapacağı belirtildi.

Açıklamada, şirketin, İskoçya Grangemouth'taki rafineri tesisinin bulunduğu alana 350 milyon sterlinlik yatırımla yeni bir enerji santrali, Hull kentine ise 150 milyon sterlinlik yatırımla yeni bir kimya tesisinin inşa edilmesine karar verdiği bildirildi.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, geçen yılın ağustos ayında, petrokimya şirketi Ineos'un kurucusu Jim Ratcliffe'ın vergi avantajları nedeniyle İngiltere’den Monako’ya taşınmaya hazırlandığını duyurmuştu.

Ratcliffe, Sunday Times'ın geçen yıl açıkladığı İngiltere'nin en zenginleri listesinde yaklaşık 21 milyar sterlinlik serveti ile ilk sırada yer almıştı.