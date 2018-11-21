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İngiltere'nin Filistin'i tanınması için yasa tasarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 21:02 | Son Güncelleme

İngiltere'nin ilk Filistin kökenli parlamenteri Layla Moran'ın Avam Kamarası'na sunduğu tasarının kabul edilmesi durumunda, İngiltere hükümetinin 3 ay içinde Filistin'i devlet olarak tanıması bekleniyor

LONDRA (AA) - İngiltere'nin ilk Filistin kökenli parlamenteri Layla Moran, Filistin'in devlet olarak tanımasını zorunlu kılacak tasarıyı Avam Kamarası'na sundu.

Liberal Demokrat Moran, Londra'nın Filistin'i tanıması için hareket geçti. Bu konuda bir tasarı hazırlayarak Avam Kamarası'na sunan Moran, açıklamasında, "Filistinli olduğum ve bir Filistin devletinin var olduğu bir gerçek. Fakat Britanya'nın onu tanıması gerekiyor. Dolaysıyla bugün sunduğum tasarı, bunun kanunlaşması yolunda ilk adım." ifadelerini kullandı.

Moran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki devletli çözümden yana olduğunu ancak tarafların masaya eşit şekilde gelmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere'nin, Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlayan Balfour Deklarasyonu'ndaki rolüne atıfta bulunan Moran, "Britanya'nın oynadığı rolü ve barış görüşmelerini yeniden başlatma konusunda oynaması gereken rolü tanıması hayati öneme sahip." dedi.

İngiltere'nin Filistin'i devlet olarak tanımasının tek başına çözüm olmayacağını belirten Moran, ancak bunun, dünya çağındaki Filistinlilerin kaybettiği umudu yeniden ateşleyebileceğini dile getirdi.

Moran, İsrail ve Filistin arasında barış ve iki devletli çözüme inanan herkesi tasarıya destek olmaya çağırdı.

Söz konusu tasarının kabul edilmesi durumunda İngiltere hükümetinin 3 ay içinde Filistin'i devlet olarak tanıması gerekecek.

Filistin, 1988 yılındaki bağımsızlık ilanıyla beraber uluslararası alanda tanıma strateji uygulamaya başlamıştı. 2009-2010 yıllarında birçok ülke Filistin'i tanırken, 2012 yılında da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin'e "üye olmayan gözlemci devlet" statüsü tanımıştı.

Filistin, halihazırda BM'nin 193 üyesinden 137'si tarafından tanınırken, ABD ve çoğu AB üyesi, henüz bu yönde bir karar almış değil.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin ingiltere

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