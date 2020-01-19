İngiltere’nin Gündemi 'Megxit'

İngiltere’de herkes Kraliyet ailesinde gerçekleşen ayrılığı konuşuyor. Galler Prensi Charles’ın, Prenses Diana’yla evliliğinden doğan küçük oğlu Prens Harry, ailesiyle birlikte artık Kraliyet Temsil görevinden ayrıldı. Bu ayrılık Kraliçe 2.Elizabeth’in Cumartesi akşamı yaptığı açıklamayla resmiyet kazandı ve baharda yürürlüğe gireceği kesinleşti. İngiltere’nin gazetelerinin Pazar sayıları, bu açıklamaya ve yansımalarına tam sayfa yer verdi. Sunday Mirror adlı bulvar gazetesi, “çıkış” sözcüğünün İngilizce aslı olan “exit”e, Harry’nin Eşi Meghan’ın ismini de karıştırarak “Megxit” haline getirmiş ve “Kraliçe’den Sert Çıkış Emri” başlığını tercih etmiş. “Sert çıkış” ayrıca İngiltere’nin AB’den ayrılık şekliyle ilgili siyasi literatürde yerini alan güncel bir deyim. Sunday Telegraph gazetesi ise “Harry ve Meghan Kovuldu” anlamına da gelen sözcüklerle oluşan bir başlığı tercih etmiş. Kraliçenin açıklamasını ‘sarsıcı’ olarak nitelerken kullandığı terim de deprem bilimine ait olan “sismik” sözcüğü.

Diğer gazetelelerin başlıkları da “Ödeşme Zamanı”, “Mexit’in Bedeli”, “Sussexliler’in Mühürlü Çıkış Anlaşması”, “Bedelli Özgürlük” gibi sosyal medyada tartışılmaya devam eden başlıklar. Saraya yakın kaynaklar da Kraliçe’nin açıklamasını sert olarak değerlendiriyor ve onlara göre de yarı içerde yarı dışarda bir ayrılık yerine Kraliçe’nin uygun gördüğü ayrılık şekli net bir ayrılık şekli. İngiltere’de muhafazakar kesimden yorumlarda Harry için “Eski Prens” deyiminin tedavüle girdiği gözlemleniyor. Millennial denilen kuşağın gençleri, bu ayrılık şeklini çok özgürce ve ilham verici olarak değerlendirirken anne-babaları çiftin Kraliçe’ye danışmadan böyle bir işe kalkışmasından şikayetçi. Gazetelerin üzerinde durduğu başlıklardan en önemlisi, evlendikten sonra oturdukları eve tadilatta harcanan 2,4 Milyon Sterlin’in geri ödeneceği. Buckingham Sarayı Sussex Dük ve Düşesi’nin kendi istekleriyle bu parayı ödeyeceklerini açıklamaya eklemişlerdi. Gazetelerin çoğunda karşılaşılan ‘bedel’ vurgusuyla bu ve artık kamu bütçesinden faydalanamayacakları gerçeği anlatılmak istenmiş olabilir. Bu arada çiftin gelirlerinin %95’inin Baba Prens Charles’ın özel gelirlerinden oluştuğu da bir başka konu başlığı olarak gündemdeki yerini alıyor.