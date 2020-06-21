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İngiltere’nın Güneyinde Bıçaklı Saldırı

21.06.2020 02:12 | Son Güncelleme

İngiltere’nin güneyindeki Reading kentinde bir parkta bıçaklı saldırı düzenlendiği, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sky News’ün haberine göre, polis olaya terör saldırısı olarak yaklaşıyor.

İngiltere’nın Güneyinde Bıçaklı Saldırı

İngiltere’nin güneyindeki Reading kentinde bir parkta bıçaklı saldırı düzenlendiği, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sky News’ün haberine göre, polis olaya terör saldırısı olarak yaklaşıyor.

Polis yetkilileri olay yerinde bir kişiyi tutukladı ancak herhangi bir can kaybı olup olmadığı konusunda bir açıklama yapmadı.

Telegraph gazetesi, BBC ve Sky News, olayda üç kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. BBC'nin haberine göre, tutuklanan kişinin Libyalı olduğu düşünülüyor.

İki kişinin bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı bilgisi de verildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ‘’Reading’deki dehşet verici olaydan etkilenenlere’’ desteğini dile getirdi ve olay yerinde ilk müdahalede bulunan acil durum ekiplerine teşekkür etti.

Bıçaklı saldırı, ırkçılık karşıtı Siyahların Hayatı Önemlidir protestolarının düzenlendiği alanda oldu. Ancak polis, saldırının protestolarla bir bağlantısının görünmediğini kaydetti. Saldırının protestonun bitmesinden birkaç saat sonra yaşandığı ve protestoya katılanlar arasında olaydan etkilenen herhangi birisinin bulunmadığı belirtildi.

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