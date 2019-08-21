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İngiltere'nin Hong Kong Konsolosluğu çalışanı gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 13:24 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk çalışanı Simon Cheng'in gözaltında olduğunu açıkladı

Çin Dışişleri Bakanlığınca, 8 Ağustos'tan beri kayıp olduğu belirtilen İngiltere'nin Hong Kong Konsolosluğu çalışanının gözaltında olduğu bildirildi.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, İngiltere'nin Hong Kong Konsolosluğunun ticaret ve yatırım birimi çalışanı Simon Cheng'in, Hong Kong sınırındaki Şıncın kentinde "kamu güvenliği yasasını çiğnemekten" 15 günlüğüne gözaltına alındığını belirtti.

Cheng'in İngiliz değil, Hong Kong vatandaşı olduğunu kaydeden Gıng, konunun Çin'in iç meselesini ilgilendirdiğini vurguladı.

Gözaltındaki konsolosluk çalışanının ailesi, dün, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Cheng'in 8 Ağustos'ta iş gezisi için Şıncın'a gittiğini ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını ifade etmişti.

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çin Gıng Şuang gözaltı Hong Kong İngiltere Konsolosluğu Simon Cheng

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