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İngiltere'nin Hürmüz Boğazı planına İran'dan tepki

28.07.2019 17:08 | Son Güncelleme

İran, Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığı güvenliğini sağlama gerekçesiyle Avrupa liderliğinde bir misyon oluşturmak isteyen İngiltere’ye “gerilimi yükseltir” diyerek tepki gösterdi.

İngiltere'nin Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığı güvenliğini sağlama gerekçesiyle Avrupa liderliğinde askeri bir misyon oluşturulması önerisine İran karşı çıktı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Yabancı güçlerin varlığı bölge güvenliğine katkı sağlamadığı gibi, gerilimin asıl etkenidir" dedi.

İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı bölgesinde güvenliği sağlamakla sorumlu asıl aktörler olduğuna işaret eden Ruhani, "İran İslam Cumhuriyeti, Umman Denizi, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın uluslararası serbest gemi trafiği için güvenli bir rota olması için çaba sarf ediyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin sözcüsü Ali Rabiei de İngiltere'nin bölgede güvenliği sağlamaya yönelik planlarını "düşmanca bir mesaj" olarak niteledi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Rabiei, "İran, tüm Avrupa ülkelerinden söz konusu provokatif öneriyi desteklememesini beklemektedir" dedi.

İngiltere'nin İran'a ait bir gemiye Cebelitarık Boğazı'nda el koyduğunu hatırlatan İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Irakçi ise İngiltere'yi uluslararası anlaşmaları ihlal etmekle suçladı.

Irakçi, Viyana Anlaşması uyarınca taraf devletlerin İran'ın petrol ihracatına zarar vermeme yönünde taahhütte bulunduklarını belirtti.

Viyana'da nükleer anlaşma görüşmeleri

2015 yılında imzalanan ve kamuoyunda nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı görüşmek üzere taraf devletler bugün Viyana'da bir araya geldi.

ABD'nin çekilme kararına rağmen anlaşmaya taraf İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya nükleer anlaşmanın nasıl kurtarılabileceğine yönelik görüşmeleri sürdürüyor.

Tanker restleşmesi

İran ve İngiltere arasındaki uyuşmazlık Cebeli Tarık Yönetimi'nin 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle bir İran tankerine alıkoymasıyla başladı.

İran, "Grace 1" adlı tankerin durdurulmasının ardından bunun İngiltere açısından sonuçları olacağını açıkladı.

11 Temmuz'da ise İngiltere Savunma Bakanlığı, İran'a ait gemilerin Hürmüz Boğazı'nda İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalıştığını ancak İngiliz donanmasının uyarısıyla geri döndüklerini açıkladı.

19 Temmuz'da İran Devrim Muhafızları boğaz geçiş kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiliz bandralı "Stena Impero"ya el konulduğunu duyurdu.

Yaşananlara ilişkin olarak iki devlet de birbirini "korsanlık yapmakla" suçluyor.

dpa,AFP/MY,BW

©Deutsche Welle Türkçe

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