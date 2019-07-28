İngiltere'nin Hürmüz Boğazı planına İran'dan tepki

İngiltere'nin Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığı güvenliğini sağlama gerekçesiyle Avrupa liderliğinde askeri bir misyon oluşturulması önerisine İran karşı çıktı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Yabancı güçlerin varlığı bölge güvenliğine katkı sağlamadığı gibi, gerilimin asıl etkenidir" dedi.

İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı bölgesinde güvenliği sağlamakla sorumlu asıl aktörler olduğuna işaret eden Ruhani, "İran İslam Cumhuriyeti, Umman Denizi, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın uluslararası serbest gemi trafiği için güvenli bir rota olması için çaba sarf ediyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin sözcüsü Ali Rabiei de İngiltere'nin bölgede güvenliği sağlamaya yönelik planlarını "düşmanca bir mesaj" olarak niteledi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Rabiei, "İran, tüm Avrupa ülkelerinden söz konusu provokatif öneriyi desteklememesini beklemektedir" dedi.

İngiltere'nin İran'a ait bir gemiye Cebelitarık Boğazı'nda el koyduğunu hatırlatan İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Irakçi ise İngiltere'yi uluslararası anlaşmaları ihlal etmekle suçladı.