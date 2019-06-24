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İngiltere'nin İsrail'e silah satışları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 18:46 | Son Güncelleme

Uluslararası Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Gazze sınırındaki eylemlerin başladığı 30 Mart 2018'den bu yılın sonuna kadar İngiltere'nin, İsrail'e satışına onay verdiği silahların değeri, 14 milyon sterlin (103 milyon 465 bin lira) oldu - Silah Ticareti Karşıtı Kampanya Sözcüsü Andrew Smith: - "Eğer sınırda ateş açılması silah satışlarını durdurmadıysa, 2014 ve 2008'deki bombardımanlar satışları durdurmadıysa, daha ne gerekiyor satışların durdurulması için?"

LONDRA (AA) - İngiltere'nin, Filistinli protestocuları hedef alan ve Birleşmiş Milletler'in (BM) savaş suçu olabileceğini belirttiği saldırılara rağmen Gazze sınırındaki eylemlerin başladığı 30 Mart 2018'den bu yılın sonuna kadar İsrail'e satışını onayladığı silahların değerinin 14 milyon sterlin (103 milyon 465 bin lira) olduğu belirtildi.

Silah Ticareti Karşıtı Kampanya'nın (CAAT) Uluslararası Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, İngiltere'nin İsrail'e silah satışı devam ediyor.

Gazze sınırındaki eylemlerin başladığı 30 Mart 2018'den bu yılın sonuna kadar İngiltere'nin İsrail'e satışını onayladığı silahların değeri 14 milyon sterlin (103 milyon 465 bin TL) oldu.

Bunlar arasında mühimmat, saldırı tüfeği parçaları ve diğer silah türlerinin yanı sıra askeri radar teçhizatı, füze teknolojisi ve gece görüş donanımları yer aldı.

CAAT Sözcüsü Andrew Smith, bu durumun, silahların protestoculara karşı kullanılıp kullanılmadığı bilinmese de İngiltere'nin İsrail'e satışlarının devam ettiğini göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.

İngiltere'nin, İsrail ordusunu silahlandırmaya ve desteklemeye devam ederek, İngiliz yapımı silahların gelecekte yıkıcı bir rol oynamasını daha olası hale getirdiğini belirten Smith, "Eğer sınırda ateş açılması silah satışlarını durdurmadıysa, 2014 ve 2008'deki bombardımanlar satışları durdurmadıysa, daha ne gerekiyor satışların durdurulması için?" diye sordu.

Smith, İngiltere'nin, "Filistin halkına karşı ne kadar vahşet uygulanırsa uygulansın silah satışlarına devam edeceğini" gösterdiğini savundu.

Abluka altındaki Gazze sınırında, 30 Mart 2018'den bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 200'den fazla Filistinli, İsrail askerleri tarafından öldürüldü.

BM İnsan Hakları Konseyinden, İsrail'in, Gazze sınırındaki protestolar sırasında Filistinlileri öldürmesinin savaş suçu sayılabileceği belirtilmişti.

İngiltere'de bir mahkeme, Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğu yönünde karar almış, lisansların incelenmesini istemişti.

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