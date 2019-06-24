İngiltere'nin İsrail'e silah satışları devam ediyor

LONDRA (AA) - İngiltere'nin, Filistinli protestocuları hedef alan ve Birleşmiş Milletler'in (BM) savaş suçu olabileceğini belirttiği saldırılara rağmen Gazze sınırındaki eylemlerin başladığı 30 Mart 2018'den bu yılın sonuna kadar İsrail'e satışını onayladığı silahların değerinin 14 milyon sterlin (103 milyon 465 bin lira) olduğu belirtildi.

Silah Ticareti Karşıtı Kampanya'nın (CAAT) Uluslararası Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, İngiltere'nin İsrail'e silah satışı devam ediyor.

Gazze sınırındaki eylemlerin başladığı 30 Mart 2018'den bu yılın sonuna kadar İngiltere'nin İsrail'e satışını onayladığı silahların değeri 14 milyon sterlin (103 milyon 465 bin TL) oldu.

Bunlar arasında mühimmat, saldırı tüfeği parçaları ve diğer silah türlerinin yanı sıra askeri radar teçhizatı, füze teknolojisi ve gece görüş donanımları yer aldı.

CAAT Sözcüsü Andrew Smith, bu durumun, silahların protestoculara karşı kullanılıp kullanılmadığı bilinmese de İngiltere'nin İsrail'e satışlarının devam ettiğini göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.