İngiltere’nin Karantina Listesine Türkiye de Girdi

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Corona virüsü önlemleri çerçevesinde ülkeye dışarından gelen yolculara yönelik karantina uygulamasının genişletildiğini açıkladı. Buna göre Türkiye ve Polonya’dan gelen yolcular karantina listesine eklendi. Cumartesi gününden itibaren başlayacak uygulamaya göre bu ülkelerden gelen yolcular 14 gün boyunca gönüllü karantinada kalmak zorunda.

Kararın nedeni olarak Polonya’da pozitif test sayısının hızla artması ve vaka sayısının da yükselmesi gösterildi. Shapps, Türkiye’nin ise rakamlarını uluslararası örgütlerin standartlarından farklı şekilde kayda geçirdiğini söyledi.

Twitter’dan yapılan açıklamaya göre Karayip adaları Bonaire, St. Eustatius ve Saba da karantina listesine eklendi.

Shapps, Cuma gününden itibaren gönüllü karantina uygulamasına uymayanlara 10 bin pound’a kadar ceza kesilebileceğini bildirdi.

Uygulama İngiltere saatiyle 3 Ekim’de sabaha karşı 4.00’ten itibaren yürürlüğe girecek.

Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Eylül'de düzenlenen Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada her vakanın hasta kabul edilmediğini ve günlük Corona virüsü verilerinde sadece semptom gösteren kişilerin yer aldığını söylemişti.

