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İngiltere'nin Kısıtlamaları Türkiye'ye Gidenleri Nasıl Etkiledi?

14.08.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corona pandemisine karşı uluslararası yolcu gönderen riskli ülkelere "trafik ışığı" sistemi uygulayan İngiltere, kırmızı listeye aldığı ülkelerden dönenleri, havaalanından alıp zorunlu otel karantinasına yerleştiriyor. Türkiye'de tatil yapan İzzet Hızlı bu uygulamanın mağdurlarından

İngiltere'nin Kısıtlamaları Türkiye'ye Gidenleri Nasıl Etkiledi?

Antalya Belek’te ailesiyle tatil yapan İzzet Hızlı, İngiltere’ye geri dönüşünde bir sorun yaşamayacağı düşüncesiyle Türkiye’ye gittiklerini, ancak şimdi yeni bir dönüş güzergahı belirlemek zorunda kaldıklarını söylüyor.

Corona pandemisine karşı uluslararası yolcu gönderen riskli ülkelere "trafik ışığı" sistemi uygulayan İngiltere, kırmızı listeye aldığı ülkelerden dönenleri, havaalanından alıp zorunlu otel karantinasına yerleştiriyor. Bir kişiye 2285 sterline mal olan 10 günlük otel karantinası, İzzet Hızlı’nın ailesine 4000 sterline mal olabilir.

Belek’teki otelinden VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Hızlı, bu parayı bir otelde 10 gün kapalı kalmaya vermek yerine, daha akılcı başka bir plan yaptığını anlattı.

“Türkiye’ye varınca Schengen vizesine başvurduk”

Hızlı, “İngiltere’ye girişte, ‘son 10 gün nerede kaldınız’ sorusuna, eğer listedeki sarı ya da yeşil ülkelerden biriyle yanıt verirseniz otel karantinasından kurtulursunuz” dedi. Bu nedenle Türkiye’ye varır varmaz, ne olur ne olmaz diyerek, ailece Schengen vizesine başvurmuşlar.

Bu vizeyle Türkiye’den gelenleri kabul eden; sarı ya da yeşil ışık kategorisindeki bir Avrupa ülkesine girip 10 gün geçirmeyi planlıyorlar. Böylece son on günlük seyahat geçmişlerinden Türkiye düşecek ve İngiltere’nin zorunlu otel karantinasından kurtulacaklar.

“Türkiye’de harcayacağımız parayı gidip başka ülkede harcamak zorunda kalacağız”

Bunun fazladan bir maliyeti olacağının elbette farkında olduğunu belirten Hızlı, “en azından ‘4.000 sterlinlik karantina oteli’ faturasından kurtuluruz” diyor. Hesaplamalarına göre bu plan, kendilerine 2.000

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