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İngiltere'nin konuştuğu "örümcek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 21:51 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi Başkanı Brenda Hale'in, Başbakan Johnson aleyhine alınan kararı açıklarken taktığı broş, günün en çok konuşulan konuları arasına girdi - Bazı kişiler örümcekle metafor yapıldığını savunurken, bazıları da broşun edebi bir alt söylem taşıdığını iddia etti - Bir giyim firması, üzerinde örümcek figürü olan bir tişörtü 10 sterlinden satışa sundu - Saatte yaklaşık 9 bin kez görüntülenen üründen saat 19.30 (TSİ 21.30) itibariyle 4 binden fazla satıldı

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararının yasaya aykırı olduğu yönündeki hükmü açıklayan Anayasa Mahkemesi Başkanı Barones Brenda Hale, bazılarınca kahraman ilan edilirken, taktığı örümcek şeklindeki broş da günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

Ülkenin Anayasa Mahkemesi konumundaki yüksek mahkeme, Johnson'ın ay başında parlamentoyu tatil etme kararının "yasa dışı" olduğuna karar verdi. Karar, Başkan Hale dahil davaya bakan 11 üye tarafından oybirliğiyle alındı.

İngiltere'nin 2017'den bu yana en yüksek mahkemesinin başkanı olan 74 yaşındaki Hale, kararın açıklanmasının ardından sosyal medyada adından en çok bahsedilen kişi oldu.

İngilizlerin kahraman ilan ettiği Hale'in sadece kararı açıklarken ortaya koyduğu güçlü tutum değil, aynı zamanda sağ omzuna taktığı broş da dikkati çekti.

Bazı kişiler, büyükçe bir örümcek şeklindeki broşun Johnson'a bir mesaj içerdiğini iddia etti.

- "Örümcek ağını metafor olarak kullanıyor"

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Hale, bugünkü mahkeme kararı için bu broşu kasten seçti. Belki de örümcek ağını metafor olarak kullanıyor. Belki de yargının, parlamentonun ve tacın (kraliyet) birbirine bağlı olduğunu sembolize ediyor." şeklinde yazdı.

Yazar ve sanat tarihçisi Anne Louise Avery, doğru seçilmiş bir broşla edebi bir alt söylem potansiyelinin ortaya konulduğunu belirtti ve Brexit konusundaki karışıklığa dikkati çekerek, "Gerçekten de ne kadar dolaşmış bir ağı örüyoruz." dedi.

Roman yazarı Melissa Harrison, örümceğin eski Mısır'da tanrıça Neith ile ilişkili olduğu ve broşun feminist bir söylem taşıdığını savundu.

- Tişörtü yapıldı

Örümcek broşunun gördüğü ilgi, girişimcileri de harekete geçirdi. Bir giyim firması, üzerinde örümcek figürü olan bir tişörtü 10 sterlinden satışa sundu. Online satış sitesi Ebay verilerine göre, saatte yaklaşık 9 bin kez görüntülenen üründen saat 19.30 (TSİ 21.30) itibariyle 4 binden fazla satıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Twitter'da herkesin broş hakkında konuştuğunu gördükleri belirtilerek, "Bunun yeni bir tasarım için harika olduğunu düşündük." ifadesi kullanıldı. Şirket, elde edilecek gelirin yüzde 30'unun yerel bir evsizler barınağına bağışlanacağını da açıkladı.

Her ne kadar İngilizler, broşun arkasında siyasi bir mesaj arasa da Hale'in daha önce de kurbağa, tırtıl ve yusufçuk broşları taktığı görülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Boris Johnson Brenda Hale ingiltere

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