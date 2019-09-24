LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararının yasaya aykırı olduğu yönündeki hükmü açıklayan Anayasa Mahkemesi Başkanı Barones Brenda Hale, bazılarınca kahraman ilan edilirken, taktığı örümcek şeklindeki broş da günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

Ülkenin Anayasa Mahkemesi konumundaki yüksek mahkeme, Johnson'ın ay başında parlamentoyu tatil etme kararının "yasa dışı" olduğuna karar verdi. Karar, Başkan Hale dahil davaya bakan 11 üye tarafından oybirliğiyle alındı.

İngiltere'nin 2017'den bu yana en yüksek mahkemesinin başkanı olan 74 yaşındaki Hale, kararın açıklanmasının ardından sosyal medyada adından en çok bahsedilen kişi oldu.

İngilizlerin kahraman ilan ettiği Hale'in sadece kararı açıklarken ortaya koyduğu güçlü tutum değil, aynı zamanda sağ omzuna taktığı broş da dikkati çekti.

Bazı kişiler, büyükçe bir örümcek şeklindeki broşun Johnson'a bir mesaj içerdiğini iddia etti.

- "Örümcek ağını metafor olarak kullanıyor"

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Hale, bugünkü mahkeme kararı için bu broşu kasten seçti. Belki de örümcek ağını metafor olarak kullanıyor. Belki de yargının, parlamentonun ve tacın (kraliyet) birbirine bağlı olduğunu sembolize ediyor." şeklinde yazdı.