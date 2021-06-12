İngiltere’nin Son Ankara Anlaşmalıları

Coşkun Emran, evini arabasını satıp kızını da eşine emanet ettikten sonra Londra’ya geldiğinde, hayat standardında düşüş yaşadığından söz etti. İstanbul’da havuzlu sitedeki evinden Londra’da paylaşımlı bir eve taşındığını, burada kiraladığı odada yaşayarak idare ettiğini anlattı.

Nedeni, İngiltere’de restoranlar için salgın koşullarının daha yeni gevşetilmesi.

Şimdi, artık geçmişini değil geleceğini düşünmek istediğini, bir İtalyan’dan yeni devraldığı pizza dükkanının, yeniden müşterilerle dolmasının heyecanını yaşadığını söyledi.

Eşi Burcu Emran da “hep onun geleceği için” dediği bebeğinin artık yeterince büyüdüğüne inanınca Türkiye’de devam ettiği medya sektöründeki işini bırakıp İngiltere’ye, eşinin yanına gelmiş.

Coşkun Emran, ‘kendi işini kurarak çalışma’ esasına dayalı bu vizeyle, oturuma son hak kazananlar arasında. İngiltere’de pazar araştırma ve satışla ilgili danışmanlık işinde beş yılı geride bıraktığı için şimdi kalıcı yerleşime başvuruya hazırlanıyor.

Bir odası için ayda 500 sterlin ödediğini söylediği evin diğer odalarında da kendi gibi başka göçmenler kalıyormuş.

Aradan geçen zamanda kendinden haberdar olmak isteyen ve “biz de mi gelsek?” diyen arkadaşlarından hiçbirinin, cesaret edip de gelemediğini söyleyen Coşkun Emran; “Çünkü buraya gelmek o kadar da kolay değil” dedi. Onlara buradaki yaşamın her boyutunu anlattığını söyledi.

Emran “Türkiye’de geride kalan yüksek standartlı yaşama burada hemen başlamak o kadar da kolay değil” diyor ama ona göre ‘öngörülebilirlik’ bile yeterince umut verici.

“Beş yılda yeni hayatımızı, İstanbul’daki gibi kurduk”

Burcu Emran, şimdi sessiz bir yerde kiraladıkları iki odalı evde hayatlarından memnun olduğunu, kendileri gibi başka çocuklu Türk ailelerinin de mahalleye taşındığını; dahası, 23 Nisan çocuk bayramını dahi birlikte kutladıklarını anlattı.

Emran ailesi Londra’da İtalyan pizzası işine girişen başka Türk var mı bilmiyor ama Türkiye’den gelen göçmenlerin kebap restoranı ve süpermarket işinde, pazarın yüzde 80’ine hakim olduğunu düşünüyor.