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İngiltere'nin St Helens şehrinde köpek saldırısında 17 aylık bir kız çocuğu öldü

22.03.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkenin kuzeyinde St Helens şehrinde 17 aylık bir kız çocuğu ailesinin bir hafta önce sahiplendiği köpek tarafından öldürüldü.

İngiltere'nin St Helens şehrinde köpek saldırısında 17 aylık bir kız çocuğu öldü

İngiltere'nin St Helens şehrinde 17 aylık bir kız çocuğu ailesinin bir hafta önce sahiplendiği köpek tarafından öldürüldü.

Bella-Rae Birch adlı kız dün gerçekleşen saldırının ardından hastaneye kaldırıldı ve ardından hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri köpeğin üzerinde test yapacak ve ülkede yasaklanmış bir cins olup olmadığını tespit etmeye çalışacak.

İngiltere'de Amerikan Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino ve Brezilya Mastifi cinsi köpekler yasa dışı tür kategorisinde yer alıyor.

Bu köpeklerden birine sahip olmak, satmak, bir başkasına vermek ya da terk etmek yasak.

Merseyside bölge polisi küçük kız çocuğuna saldıran köpeğin önceki sahiplerini de bulmaya çalışıyor.

Tıbbi müdahale eğitimi alan ve olaya tanık olan bir komşu, "Okuldan dönüşte arabamızı park ettik ve evden çığlık sesleri duyduk. Sağlık görevlileri gelene kadar çocuğa kalp masajı yaptım. Köpeği görmedim, bebeği kurtarmaya odaklanmıştım" diye anlattı.

Olay sırasında orada bulunan bir başka komşu, "Aile çocuğa bayılıyordu. Başka bir şey söyleyemiyorum, çok üzücü" dedi.

İnsanlar aile evinin önüne çiçek bırakıyor

Joanna Matthews adlı komşu olay sırasında eve bir ambülans ve 10 polis aracının geldiğini anlattı.

"Köpeği evden çıkardıklarını gördüm ama ne cins olduğunu anlayamadım. Staffordshire bull terrier ya da pitbull terrier gibi görünüyordu."

İsmini vermek istemeyen ve olaya şahit olan bir başka komşu daha, eve vardığında bir sürü polisin orada olduğunu, annenin ise evin önündeki parkta "histerik bir şekilde" ağladığını anlattı.

St Helens belediyesi ve bölge polisi aileye destek veriyor.

St Helens'da bir İşçi Partisi yetkilisi, Bella-Rae'in ölümünün "korkunç olduğunu" söyledi, "ailenin yaşadıklarını hayal bile edemiyorum" dedi.

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