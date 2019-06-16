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İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire, İran Dışişleri Bakanlığı'nı yalanladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 14:19 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire, İran Dışişleri Bakanlığı'nı yalanladı

İSTANBUL (AA) - İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, İran Dışişleri Bakanlığı'na dün çağrıldığı yönündeki açıklamayı yalanladı.

Macaire, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanlığı'na acil toplantı talebinde bulunduğunu, talebinin kabulü üzerine kendisinin bakanlığa gittiğini ancak "çağrılmadığını" ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan dünkü yazılı açıklamada ise İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Umman Körfezi'ndeki iki tankere yönelik saldırının sorumlusu olarak İran'ı işaret etmesiyle ilgili olarak Macaire'in bakanlığa çağrıldığı belirtilmişti.

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