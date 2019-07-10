İngiltere’nin Washington Büyükelçisi İstifa Etti

İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch, Başkan Donald Trump ve yönetimle ilgili yazdıklarının basına sızması ve Trump’ın kendisine yönelik gösterdiği tepkilerin ardından istifa etti.

Darroch’un Trump için “uygunsuz”, “beceriksiz” gibi nitelemelerde bulunduğu basına sızmış, Trump da kendisine yönelik “çok aptal biri” ifadesini kullanmıştı.

Büyükelçi spekülasyona son vermek istediğini belirtti ve sızma olayının işini yapmasını imkansız hale getirdiğini kaydetti.

Darroch, Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği mektupta, büyükelçilikten sızan resmi belgelerin kendi pozisyonu çevresinde ve kalan süresi için büyük bir spekülasyona neden olduğunu ve bu spekülasyona son vermek istediğini belirtti.

Darroch, şu anki durumun işini istediği gibi yapmasını imkansız hale getirdiğini de ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı’nın diplomatik servis şefi Simon McDonald da mektuba cevaben Darroch’un itibarlı şekilde uzun süre hizmet ettiğini belirtti.

Başbakan Theresa May de Darroch’un istifası nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi ve yetkililerin tam ve içten bir şekilde tavsiyelerde bulunabilmesi gerektiğini kaydetti.

Başbakan bu süreçte Darroch’un kabinenin tam desteğine sahip olduğunu da açıkladı.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de Darroch’la ilgili yorumların adaletsiz ve yanlış olduğunu kaydetti. Corbyn, onurlu birşekilde hizmet ettiğine inandığı Darroch’a hizmetlerinden ötürü teşekkür edilmesi gerektiğini de vurguladı.

