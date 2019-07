İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson

Seçimin ardından Londra'da yaptığı açıklamada başbakan seçilmesini "tarihi bir an" olarak nitelendiren Johnson, bunun "olağanüstü bir onur ve ayrıcalık" olduğunu söyledi. Bununla birlikte parti lideri ve başbakan seçilmesinin her yerde hoş karşılanmayacağını da sözlerine ekleyen Johnson, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışıyla ilgili kaosu sona erdireceğini ve ülkedeki bölünmenin üstesinden geleceğini ifade etti. Johnson, başbakan olarak hedeflerini Brexit sürecini tamamlamak, ülkeyi birleştirmek ve muhalefetteki İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn'i yenilgiye uğratmak şeklinde sıraladı.

Çarşamba günü görevinden ayrılacak olan İngiltere Başbakanı Theresa May de Twitter hesabı üzerinden Johnson'ın başbakanlığını kutlayan bir açıklama yaptı. "Şimdi Birleşik Krallık'ın yeniden işlemesi için Brexit'in tamamlaması gerektiğini" belirten May, bunun için de birlikte çalışmak zorunda olduklarını ve Jeremy Corbyn'in de hükümetten uzak tutulması gerektiğini vurguladı. May, Johnson'a bu konuda arka sıralardan tam destek vereceğini de vurguladı. May, Avrupa Birliği ile yapılan Brexit anlaşmasının meclisten onay alamaması üzerine başbakanlık görevinden istifa edeceğini açıklamıştı.

Erken seçim çağrısı

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Corbyn ise erken seçim talebinde bulundu. Johnson'ın 100 binden az parti üyesi tarafından seçildiğine dikkat çeken ve arkasında tüm ülkenin desteğinin bulunmadığına işaret eden Corbyn, Twitter hesabından "Ülkemizin halkı, kimin başbakan olacağına yeni bir parlamento seçimiyle karar vermelidir" mesajını paylaştı.

Johnson'ın seçilmesine tepkiler